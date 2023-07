Polak zamordowany przed barem koło Manchesteru. Rodzina wydała poruszające oświadczenie

Polak został zaatakowany w nocy z 7 na 8 lipca. Z nieustalonych jeszcze powodów przed barem koło Manchesteru wywiązała się bójka, w trakcie której 35-letni Piotr po otrzymaniu silnego ciosu upadł na ziemię. Był reanimowany na miejscu, a następnie został przewieziony do szpitala, ale tam zmarł.

Tragedia w Wielkiej Brytanii. 35-letni Polak nie żyje

W przekazanym przez policję oświadczeniu jego rodzina napisała m.in., że "Piotr był lubiany przez wszystkich, których spotkał, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Był dżentelmenem, zawsze chętnym do pomocy każdemu, kto jej potrzebował". Mężczyzna pozostawił partnerkę i osierocił młodego syna.

"Piotr ciężko pracował, aby utrzymać swoją rodzinę. Nigdy nie był szczęśliwszy niż wtedy, gdy spędzał z nimi czas. Nie ma słów, aby opisać ból, którego doświadczają teraz wszyscy, którzy go znali. Trudno jest pojąć, że Piotr zginął w tak tragicznych i niepotrzebnych okolicznościach, a serce pęka na myśl, że już nigdy nie przekroczy progu domu i nie przytuli swojego syna" – czytamy na stronie policji aglomeracji Manchesteru.

Zatrzymany w związku z zabójstwem Polaka 19-latek został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci i zakłócanie porządku publicznego. We wtorek ma stanąć przed sądem magistrackim w Manchesterze, ale będzie to wstępne posiedzenie sprowadzające się do potwierdzenia jego tożsamości i wyznaczenia dalszych terminów rozpraw.

RadioZET.pl/PAP