Polscy uczniowie utknęli w Izraelu. Jest komentarz ministra Czarnka

Przemysław Czarnek został zapytany w niedzielę w Kłoczewie (woj. lubelskie) o pomoc dla uczniów chełmskiej szkoły muzycznej, którzy mieli utknąć na lotnisku w Tel Awiwie. - Psychologowie są do dyspozycji, jak tylko będziemy mogli już mieć ich w swojej opiece, to znaczy na pokładzie polskiego samolotu w drodze do Polski, wszelkie procedury i wszelkie środki będą już do ich dyspozycji – powiedział szef MEiN.

- Ministerstwo Obrony Narodowej wysyła samoloty wojskowe po Polaków, którzy są uwięzieni w Izraelu i nie mogą wrócić z uwagi na brak lotów. Wśród tych, którzy będą przywiezieni jeszcze dzisiaj do Polski, są uczniowie ze szkoły muzycznej w Chełmie wraz ze swoimi opiekunami – podał Czarnek.

Hamas zaatakował Izrael. Polscy uczniowie utknęli w Izraelu

Odpowiadając na pytanie PAP o sytuację chełmskiej młodzieży, stwierdził, że rano w restauracjach błyskawicznie kończyło się jedzenie, dlatego ambasador Polski w Izraelu dbał o przygotowanie dla nich dużej ilości suchego prowiantu. - Mówimy o podstawowych również potrzebach, które są zabezpieczane przez polskie służby dyplomatyczne – powiedział szef MEiN.

W niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że dwa samoloty C-130 Hercules "lada chwila" wystartują po polskich obywateli do Izraela. Jak przekazał, na powrót do kraju oczekuje ok. 200 polskich turystów, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. - Oczywiście, wszyscy zostaną zabrani do Polski - powiedział Błaszczak. Dodał, że jeżeli będzie potrzeba, to liczba samolotów się zwiększy.

W sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce), rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama. Izraelskie władze poinformowały, że ich kraj znajduje się w stanie wojny.

PAP - Piotr Nowak