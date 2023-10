"Putin zmarł o 20:40". Solowej potwierdza sensacyjne plotki

Władimir Putin nie żyje, "to pewnie, ostateczne i nieodwołalne" - stwierdził Walery Solowej, rosyjski analityk polityczny. Doprecyzował, że prezydent zmarł 26 października o godzinie 20:40. Podobne informacje trafiły do opinii publicznej już wcześniej. Solowej to jednak pierwsza osoba, która przekazała to w wywiadzie.