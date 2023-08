Specjalne oświadczenie rosyjskiego ministra obrony. "Militaryzacja Polski"

Kreml kontynuuje propagandową kampanię przeciwko Polsce. Jej najnowszą odsłonę poznaliśmy w przemówieniu rosyjskiego ministra obrony, które miejscowe media opublikowały w środę. Siergiej Szojgu zwrócił uwagę na rzekome "zagrożenia związane z militaryzacją Polski". - Istnieją plany tzw. połączenia polsko-ukraińskiego, które miałoby zapewnić bezpieczeństwo zachodniej Ukrainy, a w rzeczywistości późniejszą okupację tego terytorium – insynuował na posiedzeniu zarządu departamentu wojskowego.

Siergiej Szojgu dodał, że "Polska stała się głównym instrumentem antyrosyjskiej polityki Stanów Zjednoczonych". - Warszawa ogłosiła zamiar zbudowania, jak mówią Polacy, „najpotężniejszej armii na kontynencie". W związku z tym rozpoczęli zakupy na dużą skalę uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Republiki Korei, w tym czołgów, systemów artyleryjskich, systemów obrony przeciwlotniczej/rakietowej oraz samolotów bojowych - wyliczał bliski współpracownik Putina.

Wagnerowcy zagrożeniem dla Polski? Kreml straszy "militaryzacją"

Putinowska propaganda nie wspomniała jednak o powodach, dla których polskie władze zwiększają obecność wojskową przy granicy z Białorusią, jak pełnoskalowa inwazja na Ukrainę i najemnicy Grupy Wagnera zaproszeni przez dyktatora Alaksandra Łukaszenkę.

Rząd w Warszawie nie bagatelizuje potencjalnego zagrożenia. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik w rozmowie z PAP potwierdził, że w najbliższych tygodniach dodatkowe 2 tys. żołnierzy zostanie rozlokowanych w woj. podlaskim i lubelskim.

- Wagnerowcy w sensie taktycznym to nie jest oddział, który może zagrozić Polsce w żaden sposób. To nie jest grupa, która wejdzie do Polski i rozpocznie wojnę - powiedział w środę.

RadioZET.pl/TASS/PAP