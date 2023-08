Potężny wybuch i chmura dymu w Rosji. Ogłoszono "całkowitą ewakuację"

Do eksplozji doszło w miejscowości Siergijew Posad, gdzie znajdują się Zagorskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne produkujące sprzęt dla rosyjskiej armii. Siła wybuchu była tak duża, że w okolicznych budynkach wypadły okna. Zarządzono "całkowitą ewakuację" zakładu.

Wybuch w zakładach pod Moskwą

Do sieci trafiły nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich ogromną chmurę dymu unoszącą się nad zakładem. Na miejsce udały się służby i przedstawiciele lokalnych władz. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że rannych jest 31 osób. Agencja Reutera podała za lokalnymi władzami, że liczba rannych wzrosła do 45.

Agencja RIA Nowosti podała, że „wstępnie za przyczynę wybuchu uznano naruszenie procesu technologicznego”. Prokuratura przekazała, że do wybuchu doszło „w magazynie wyrobów pirotechnicznych”. Z kolei według lokalnych kanałów na Telegramie mogło dojść do ataku przy użyciu ukraińskiego drona.

Zagorskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne to jedno z najstarszych przedsiębiorstw z branży optycznej w Rosji - poinformował portal Ukraińska Prawda. Wśród jego klientów znajdują się rosyjskie służby bezpieczeństwa - zauważył Reuters.

W ostatnich tygodniach i miesiącach w Moskwie i w okolicznych miejscowościach doszło do wielu ataków ukraińskich bezzałogowców. Rosjanie uważają, że są to ukraińskie operacje związane z trwającą wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy z wtorku na środę zestrzeliły dwa drony zmierzające na Moskwę - podała agencja Associated Press.

RadioZET.pl/PAP/Reuters/Unian/Telegram/Baza