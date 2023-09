Strzelanina w szkole. 14-latek strzelał do uczniów. Jedna osoba nie żyje

We wtorek, 12 września w szkole średniej St. Helena College and Career Academy w Greensburgu doszło do strzelaniny. Niepełnoletni napastnik śmiertelnie postrzelił jednego z uczniów, drugiego poważnie ranił. "Ucznia, który odniósł krytyczne obrażenia, przetransportowano śmigłowcem do szpitala" - podaje Polska Agencja Prasowa. Ranne zostały jeszcze dwie osoby. Służby nie przekazują informacji o ich stanie zdrowia.

"Domniemany napastnik, który jest niepełnoletnim uczniem szkoły, został aresztowany. Zarzuty przeciw niemu zostaną przedstawione później" - powiadomił szeryf liczącego 10 tys. mieszkańców hrabstwa St. Helena Parish. Służby ustalają motyw ataku.

Strzelanina w szkole. Zajęcia zostały odwołane

"Na terenie kampusu St. Helena College and Career Academy miał miejsce tragiczny incydent. Miejsce zdarzenia jest wciąż zamknięte, ściśle współpracujemy z władzami" - poinformowały lokalne władze edukacyjne. Zajęcia w szkole zostały odwołane do piątku, 15 września. Uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa.

Gubernator Luizjany John Bel Edwards przekazał, że: "Zbyt wiele rodzin jest dotkniętych na zawsze bezsensowną przemocą. Podczas gdy dążymy do zadośćuczynienia sprawiedliwości, musimy kontynuować poważną dyskusję jak położyć kres pladze przemocy przy użyciu broni w Luizjanie i naszym całym kraju".