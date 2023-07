Sycylia w ogniu. Ponad 80 pożarów, nie żyją trzy osoby. Zamknięto lotnisko

Pożary, którym sprzyja ekstremalnie wysoka temperatura, stanowią coraz większe wyzwanie dla służb w południowej Europie. Po Grecji i Hiszpanii niebezpieczne ogniska pojawiły się w południowych Włoszech. Najgorsza sytuacja jest na Sycylii.

Zwęglone ciała dwóch osób w wieku około 70 lat znaleziono we wtorek koło Palermo - poinformowała agencja Ansa. Zwłoki znajdowały się w domu, który stanął w płomieniach. Z kolei AFP poinformowało o kolejnej ofierze kataklizmu - 88-letniej kobiecie, którą martwą znaleziono również koło Palermo.

Włochy. Niszczycielskie pożary na Sycylii

Według włoskiej straży pożarnej obecnie na Sycylii jest ponad 80 pożarów. Walka z kataklizmem jest bardzo trudna, ponieważ silny wiatr i wysokie temperatury sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia.

Jeden z pożarów tak bardzo zbliżył się do lotniska w Palermo, że port został zamknięty na kilka godzin we wtorek. Regionalny prezydent Sycylii Renato Schifani planuje zwrócić się do rządu włoskiego z apelem o ogłoszenie stanu wyjątkowego na śródziemnomorskiej wyspie.

Jak poinformowała Ansa, służby rozpoczęły ewakuację szpitala Cervello w Palermo, ponieważ powietrze w okolicy nie nadaje się do oddychania. W mediach i internecie pojawiły się nagrania z ogarniętej pożarami Sycylii. Widać na nich ciągnące się kilometrami wzdłuż dróg zarzewia ognia i gęsty dym utrudniający poruszanie się,

„Przeżywamy we Włoszech jeden z najbardziej skomplikowanych dni w ostatnich dziesięcioleciach – ulewy, tornada i gigantyczny grad na północy oraz palące upały i niszczycielskie pożary w centrum i na południu” – napisał na Facebooku minister odpowiedzialny za obronę cywilną Nello Musumeci. Dodał: „Wstrząsy klimatyczne, które nawiedziły nasz kraj, wymagają od nas wszystkich zmiany nastawienia”.

RadioZET.pl/PAP/AFP