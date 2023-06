Tragiczny wypadek polskiej rodziny na Węgrzech. Przeżyło tylko 2-letnie dziecko

Wypadek zdarzył się w poniedziałek przed godz. 9 w pobliżu miejscowości Répcelak na autostradzie M86. Samochód osobowy marki Opel uderzył z dużą prędkością w naczepę ciężarowego mercedesa, który zatrzymał się na skraju drogi po przebiciu opony (na autostradzie M86 nie ma pasa postojowego - red.). Oba pojazdy miały polskie tablice rejestracyjne.

Na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące oplem. Jak podał serwis 112press.hu to polska rodzina, która była na wakacjach. Ofiary śmiertelne to ojciec, matka i 5-letnie dziecko. Przeżył tylko dwulatek, którego z poważanymi obrażeniami przetransportowano helikopterem do szpitala.

Wypadek polskiej rodziny na Węgrzech. Nie żyją trzy osoby

- Polski kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Policja zamknęła uszkodzony odcinek autostrady - przekazał "Faktowi" Mihaly Tanczos z węgierskiego serwisu 112Press.hu.

Droga w kierunku Szombathely jest całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy.

RadioZET.pl/112Press.hu, "Fakt"