Ukraina przeprowadziła ataki w Rosji. Wybuchy w Moskwie, Biełgorodzie i Briańsku

Do ataku wykorzystano 70 dronów różnego typu. Odgłosy wybuchów było słychać w Moskwie oraz w miastach obwodowych Biełgorod, Tuła, Twer i Briańsk, gdzie grupa dronów uderzyła w zakłady Kriemnij EŁ, które produkują elementy do rakiet Iskander. Jest to jedna z największych fabryk części mikroelektronicznych w Rosji.

Atak ukraińskich dronów w Rosji. Wybuchy w Moskwie, Biełgorodzie i Briańsku

Według źródeł w SBU, rosyjskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić pewną liczbę ukraińskich dronów, ale znaczna część trafiła w cele. Wcześniej ministerstwo obrony Rosji poinformowało o zniszczeniu lub przechwyceniu 32 ukraińskich dronów, które zaatakowały cztery rosyjskie obwody: briański, orłowski, kurski i moskiewski.

Cytowany przez ukraiński portal Suspilne gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow podał w nocy z piątku na sobotę, że według wstępnych danych jedna osoba zginęła, a cztery odniosły obrażenia".

Rosyjskie wojska przeprowadziły w piątek zmasowany ostrzał rakietowy wielu celów na Ukrainie. Wykorzystano również drony kamikadze Shahed. Ukraińska policja twierdzi, że odnotowano 51 ostrzałów, które uszkodziły budynki mieszkalne, obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej, szkoły i cerkwie. Do 39 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku.

Źródło: Radio ZET/ PAP