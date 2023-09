Wąglik szerzy się w Rosji. Władze ogłaszają kwarantannę

Jak informowaliśmy na RadioZET.pl, pierwsze w tym roku ognisko wąglika w obwodzie woroneskim wykryto w sierpniu w mieście Paninsk. Na terenie powiatu został wprowadzony stan wyjątkowy, który ma obowiązywać do 16 listopada 2023 roku. Źródłem wąglika była nieszczepiona krowa.

Wąglik szerzy się w Rosji. Wprowadzono kwarantannę

W piątek 8 września wąglik został wykryty u pięciu kolejnych osób na terenie obwodu woroneskiego. – Obecnie na oddziale zakaźnym hospitalizowanych jest siedem osób. U pięciu pacjentów diagnoza została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Czekamy na potwierdzenie wyników od dwóch pacjentów – powiedział rzecznik prasowy placówki. – System opieki zdrowotnej obwodu woroneskiego jest gotowy zapewnić opiekę medyczną pacjentom zakażonym wąglikiem. Mamy wystarczającą ilość leków i liczbę łóżek – dodał.

Według lokalnych mediów wszystkie siedem hospitalizowanych osób to pracownicy gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w powiecie Boguczarskim. Wcześniej informowano, że ognisko wąglika wykryto we wrześniu na terenie gospodarstwa mlecznego we wsi Lebedinka. Tereny te – co najmniej do 20 grudnia – zostały objęte kwarantanną.

Wąglik to ostra bakteryjna choroba zakaźna u zwierząt i ludzi, wywoływana przez gram-dodatnią laseczkę wąglika. Źródłem zakażenia są same chore zwierzęta – głównie bydło, owce, konie i renifery – jak również pochodzące od nich produkty.