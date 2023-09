Odebrałeś taki telefon ws. legionelli? Uważaj, policja wydała ostrzeżenie

Policja wydała ostrzeżenie przed oszustwami "na legionellę". W ostatnich dniach Komenda Miejska Policji w Rzeszowie zaczęła otrzymywać zgłoszenia o przestępcach, którzy podszywali się za pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. "Pod pretekstem przeprowadzenia badań w kierunku ewentualnego zakażenia leginellą, usiłują wyłudzić od nas dane osobowe" - podają rzeszowscy policjanci.

Oszuści wypytują o imię, nazwisko, numer pesel, adres zameldowania oraz numer telefonu. "Pamiętajmy, że dane te są szczególnie wrażliwe i należy je chronić" - dodają policjanci. Mundurowi apelują, aby nie podawać naszych danych osobowych nieznajomym, których tożsamości nie jesteśmy w stanie zweryfikować.

Legionella nowym sposobem na oszustwo. Policja wydała ostrzeżenie

Jak postępować, kiedy odbierzesz podejrzany telefon ws. legionelli? "Pod żadnym pozorem nie należy podawać naszych danych, nie dokonujmy żadnych transakcji finansowych ani nie otwierajmy żadnego linka i nie pobierajmy żadnych załączników" - tłumaczą policjanci.

Oferty dezynfekcji wody również powinny wzbudzić naszą czujność. Przed wpuszczeniem do domu obcych osób, postarajmy się zweryfikować ich tożsamość. Sprawdźmy, kim są, po co przyszli oraz jaką instytucję reprezentują. "Niestety, otwierając drzwi rzekomemu pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej lub wodociągów, możemy zaprosić do siebie złodzieja" - ostrzegają policjanci z Rzeszowa