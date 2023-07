Wściekły klient wrzucił do baru koktajl Mołotowa. 11 osób zginęło

Istna tragedia rozegrała się w nocy z piątku na sobotę w Meksyku. Jak donoszą zagraniczne media, siedmiu mężczyzn i cztery kobiety zginęły w pożarze baru w miejscowości San Luis Rio Colorado w północnym stanie Sonora graniczącym ze Stanami Zjednoczonymi.

Meksyk. Mężczyzna wrzucił koktajl Mołotowa do baru

Jeszcze bardziej wstrząsające są okoliczności, w których doszło do pożaru. Portal ndtv.com podaje, że wszystko zaczęło się od wyrzucenia z baru mężczyzny, który niewłaściwie zachowywał się wobec kobiet. Po chwili wrócił i wrzucił do środka płonący przedmiot, prawdopodobnie był to koktajl Mołotowa.

Przedstawiciele władz stanu Sonora oznajmili, że według wstępnych ustaleń poszukiwany sprawca tragicznego podpalenia to młody, dobrze zbudowany mężczyzna, który działał pod silnym wpływem narkotyków. Trwają jego poszukiwania.

RadioZET.pl/PAP/ndtv.com