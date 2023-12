Zmiana strategii wobec Ukrainy. "Jedyny sposób na zakończenie wojny"

USA i część państw Europy mają "po cichu" zmieniać dotychczasową strategię wobec Ukrainy. Celem nie jest już całkowite zwycięstwo napadniętego przez Rosję państwa, lecz maksymalne wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Ukrainy w ewentualnych rozmowach pokojowych z Rosją. Portal Politico, którzy przekazał tę wiadomość, powołuje się na źródła w Białym Domu i służbach dyplomatycznych jednego z państw UE. Wieści te przytoczył też w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Zachód ma nowy plan dla Ukrainy?

Władze Stanów Zjednoczonych oficjalnie podkreślają, że nie ma mowy o żadnej zmianie dotychczasowej polityki, a celem USA wciąż jest wspieranie Ukrainy aż do zwycięstwa militarnego w wojnie obronnej Rosją. Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej, zwłaszcza w obliczu problemów z dalszym finansowaniem ukraińskiej armii.

Jak przekazał portal Politico powołujący się na źródła w Białym Domu, Zachód próbuje skłonić Ukrainę do większego skoncentrowania się na działaniach obronnych kosztem kolejnych operacji ofensywnych. Chodzi nie tylko o sytuację na wschodzie kraju, ale także m.in. wzmocnienia granicy z Białorusią oraz dalszych inwestycji w siły obrony powietrznej. Przejście do defensywy ma dać Ukrainie czas, którego potrzebuje, aby ostatecznie zmusić Władimira Putina do akceptowalnego kompromisu.

"Jedynym sposobem na całkowite zakończenie tej wojny są negocjacje" - podkreślił jeden z urzędników Białego Domu, który chciał pozostać anonimowy. "Właśnie dlatego, w celu poprawy sytuacji Kijowa w rozmowach z Moskwą, staramy się podkreślać, że wysiłki na rzecz akcesji Ukrainy do NATO mogą zostać przyspieszone" - dodał jeden z europejskich dyplomatów w Waszyngtonie.

USA przestaną finansować pomoc?

Administracja Joe Bidena stara się przeforsować w Kongresie przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości ponad 61 mld dolarów. Propozycja ta spotyka się jednak ze sprzeciwem dużej części Republikanów, którzy uzależniają wsparcie zaatakowanego państwa od poważnej zmiany w ukraińskiej polityce imigracyjnej państwa.

W środę w Waszyngtonie ogłoszono ostatni tegoroczny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 250 mln dolarów. Zawiera on m.in. amunicję i elementy systemów obrony powietrznej. Według Białego Domu jest to ostatnia transza uzbrojenia, którą USA przekażą bez uchwalenia nowych środków przez Kongres.

Źródło: Radio ZET/Politico