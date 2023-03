15. emerytura i wyższe 500 plus. „PiS nie ma problemu z taką ofertą”

Wybory parlamentarne zaplanowane na jesień br. mogą przynieść nowe obietnice w zakresie transferów socjalnych. Zdaniem Ryszarda Petru, prezesa Instytutu Myśli Liberalnej, w grę wchodzi 15. emerytura i wyższe 500 plus.

Piętnastka i wyższe 500 plus. Petru: tak może wyglądać kampania wyborcza

- PiS zaproponuje najprawdopodobniej 15. emeryturę i podwyższenie 500 plus przed wyborami. Czy są na to pieniądze? Nie ma, ale rząd jak zwykle się zadłuży i będzie mówił: nas na to stać – mówił ekonomista.

PiS nie ma problemu z takimi ofertami. Nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych, ale na seniorów już tak. Na tym będzie polegała kampania wyborcza. Pytanie do opozycji: czy naprawdę uważacie, że chcecie to przebić? Ryszard Petru

Zdaniem rozmówcy Radia ZET opozycja powinna stworzyć inną kontrofertę, a nie kopiować programy partii rządzącej jak np. kredyt 0 proc., który miał „przebić” rządowy kredyt 2,5 proc.

- Jeśli po stronie opozycji mamy wyłącznie hasła pt. „kto da więcej”, to zostawiamy osierocony elektorat liberalny, który może spowodować, że PiS przegrywa wybory, ale z Konfederacją tworzą rząd. Sam jestem liberałem i czuję się trochę zakłopotany, bo nie ma tej oferty. Jestem wkurzony na tę debatę publiczną i nie mam zamiaru stać z boku – mówił ekonomista w Radiu ZET.

Na pytanie o malejący deficyt budżetowy Ryszard Petru odpowiedział wprost: budżet centralny nie jest obrazem stanu finansów publicznych. – Duża część wydatków jest ukrywana poza budżetem – dodał Petru. „Poza kontrolą” są m.in. wydatki Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Mamy całą masę wydatków socjalnych, które nie powinny być kontynuowane – 13. i 14. emerytura powinny być skasowane. Indeksacja tak, 13.,14. emerytura nie. 500 plus wyłącznie dla niezamożnych - podsumował Petru.

Politycy PiS już przystąpili do kampanii przedwyborczej. W minionym tygodniu Jarosław Kaczyński zapowiedział objazdówkę po Polsce. Niewykluczone, że podczas spotkań pojawią się nowe obietnice wyborcze.

