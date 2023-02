2 mln Ukraińców w Polsce. „To ratunek dla naszego ZUS-u”

Wojna w Ukrainie sprawiła, że miliony Ukraińców szukało choćby tymczasowego schronienia w Polsce. Urząd do Spraw Cudzoziemców podał, że z ochrony czasowej w Polsce korzysta obecnie prawie 1 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Łącznie ważne zezwolenia na pobyt w kraju posiada natomiast 1,4 mln osób. Agencje zatrudnienia mówią z kolei o 2,3 mln obywateli Ukrainy w Polsce.

Ukraińcy ratunkiem dla naszej gospodarki?

- Napływ uchodźców pozwolił podreperować kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poprawił strukturę demograficzną Polski i sprawił, że niedobory pracowników są łagodzone. W dłuższym okresie dzięki temu będziemy mogli liczyć na wzrost produktywności polskiej gospodarki. To nie jest jednak remedium na niewydolności naszego systemu emerytalnego. Przyjazd uchodźców z punktu widzenia tego systemu na pewno jest korzystnym zjawiskiem, ale nie rozwiązuje problemów systemowych – mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podał, że Ukraińcy stanowią już ponad 80 proc. ogółu osiedlających się w kraju obcokrajowców. Kobiety i dzieci stanowią ok. 87 proc. tej grupy, co zdaniem Bartosza Sawickiego stawia przed nami nowe wyzwania dotyczące wsparcia rodzin, dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do ich kwalifikacji i potrzeb.

Agencja zatrudnienia Personnel Service podała z kolei, że w Polsce przebywa 2,3 mln Ukraińców. Są to zarówno osoby, które przebywały w naszym kraju przed wybuchem wojny, jak i uchodźcy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego. Według przygotowanego przez agencję „Barometru Polskiego Rynku Pracy”, 10 proc. Ukraińców planuje przenieść się do Polski na stałe w ciągu najbliższych kilku lat. Częściej plan osiedlenia się w Polsce na stałe mają mężczyźni – 11 proc. wobec 8 proc. kobiet. Głównie są to osoby od 36 do 50 roku życia (14 proc.) oraz pracownicy, którzy byli w Polsce co najmniej trzy razy (13 proc.).

Z danych agencji wynika, że Ukraińcy stali się lekarstwem na niedobory na rynku pracy. Najczęściej zatrudnienie znajdowali w branży usługowej, hotelarskiej, produkcyjnej, HoReCa czy e-commerce.

42 proc. przedsiębiorstw w Polsce w listopadzie 2022 roku miało w swojej załodze kadrę z Ukrainy. To wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu do lutego 2022 roku

Najwięcej pracowników z Ukrainy pracuje w firmach zatrudniających ponad 250 osób – 57 proc. z nich ma w załodze kadrę ukraińską

W przypadku średnich firm 45 proc. deklaruje zatrudnianie Ukraińców, a w małych co czwarta

Pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 57 proc. firm

Ukraińcy przyczyniają się także do poprawy sytuacji w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 1 mln 63 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych w ZUS w grudniu 2022 roku. To wzrost od stycznia o 191,7 tys. Tym samym największą liczbę ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców stanowią Ukraińcy.

RadioZET.pl/Personnel Service