46 procent Polaków udaje, że pracuje. Badanie „Jak Polacy podchodzą do swojej pracy?”

Praca w Polsce wciąż wyceniana jest niżej, niż w krajach Zachodu. Średnia pensja w naszym kraju to nieco ponad 6000 zł, Niemcy zarabiają średnio 3 razy więcej. Jacek Sasin zadeklarował, że wynagrodzenia się zrównają: „trzeba na tylko trochę czasu”.

Bezrobocie w Polsce należy do najniższych w Europie, a Polacy pracują dłużej, niż w krajach Zachodu. Co piąty Polak obowiązki służbowe wypełnia dłużej niż 8 godzin dziennie - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland. Z badania przeprowadzonego przez LiveCareer.pl wynika jednak, że nie zawsze spędzają ten czas produktywnie.

Połowa Polaków ocenia swoją pracę jako nieprzydatną społecznie

Badanie „Jak Polacy podchodzą do swojej pracy?” zostało inspirowane artykułem „On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant” amerykańskiego antropologa Davida Greabera. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób, którzy wypełniając ankietę przedstawiło opinię na temat swojej pracy.

60 procent respondentów przyznało, że powodem podjęcia danej pracy była tylko konieczność zarabiania na swoje utrzymanie. Wśród zatrudnionych w przemyśle finansową motywacją kierowało się aż 85 pracujących, wśród pracowników sektora edukacji 37 procent zgodziło się ze stwierdzeniem, że pracują tylko dla pieniędzy.

33 procent badanych stwierdziło, że gdyby ich zawód nie istniał, społeczeństwo nie poniosłoby żadnych konsekwencji. Uważa tak 37 procent mężczyzn oraz 27 procent kobiet. 22 procent respondentów postrzega swoją pracę jako społecznie nieprzydatną.

- Obecnie w wielu krajach wysokorozwiniętych zawody, bez których społeczeństwo nie jest w stanie skutecznie funkcjonować, są niestety bardzo nisko opłacane, a w związku z tym coraz mniej osób podejmuje w nich pracę. Na pewno częściowo z tym związane są ogromne braki kadrowe w ochronie zdrowia czy edukacji w kraju — co stało się jeszcze bardziej oczywiste podczas pandemii COVID-19. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że pracownicy chcą zatrudniać się na stanowiskach, które pozwolą im na zachowanie poczucia bezpieczeństwa finansowego. Jednak jeśli system nie przejdzie reformy, a pracownicy tych sektorów nie będą sprawiedliwie wynagradzani, nie będziemy mieli sprawnie działających usług publicznych m.in. krótszych kolejek do lekarzy specjalistów czy edukacji na wysokim poziomie — skomentowała odzwierciedlające sytuację na rynku pracy wyniki badania Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Za najmniej społecznie przydatne zawody Polacy uznają polityków, influencerów, księży, telemarketerów, a także lekarzy i straż miejską. Za najbardziej społecznie użyteczną swoją pracę uznają pracownicy sektora edukacji (95 procent), a za najmniej — osoby zatrudnione w przemyśle (70 procent).

27 procent ankietowanych stwierdziło, że mogłoby wykonywać społecznie użyteczną pracę za zarobki mniejsze niż obecne. Z drugiej strony 87 procent respondentów sądzi, że osoby wykonujące społecznie pożyteczną pracę powinny zarabiać więcej.

52 procent ankietowanych przyznało, że praca sprawia, że nie mają czasu na zajmowanie się hobby, a 53 procent — że brakuje im na nie energii. Mimo to ogromna większość (85 procent) badanych zgadza się ze stwierdzeniem: „pracuję, więc jestem wartościowym członkiem społeczeństwa”.

- Z badania wyraźnie wynika, że praca jest dla Polaków wartością samą w sobie i to niezależnie od tego, czym się zajmują — nawet jeśli szczerze przyznają, że nie są w stanie utrzymać zdrowego work-life balance, albo ich obowiązki ich nudzą, czy nie sprawiają satysfakcji. To prosta droga do wypalenia zawodowego i szybkiej utraty motywacji, a w związku z tym potencjalnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Jako społeczeństwo przywiązujemy ogromną wagę do życia zawodowego, w wyniku czego cierpi nasze życie prywatne— komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

RadioZET.pl/ LiveCareer.pl