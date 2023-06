900 plus dla seniorów? „Pierwszy krok wsparcia osób starszych”

800 plus dla dzieci, 900 plus dla seniorów? Związkowcy chcą podwyżki powszechnego dodatku pielęgnacyjnego zamiast wprowadzenia renty wdowiej. Możliwość wybrania otrzymywania większej części świadczenia po zmarłym małżonku przewiduje obywatelski projekt ustawy, który ma być rozpatrzony przez Sejm. NSZZ „Solidarność”, z którą rząd podpisał porozumienie o realizacji postulatów, chce innego rozwiązania: podwyżek świadczeń pielęgnacyjnych otrzymywanych przez seniorów. Ich wysokość ma zależeć od kryterium wiekowego.

900 plus. Nowe stawki dodatku pielęgnacyjnego?

Obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym rentę wdowią Sejm ma się zająć na najbliższym posiedzeniu – tym samym, na którym ma być uchwalona podwyżka 500 plus do 800 plus. „Fakt” dowiedział się, że zbyt dużego poparcia dla nowych przepisów nie ma. Rozwiązanie skrytykowała „Solidarność”, która przedstawiła alternatywny sposób na polepszenie losu seniorów.

Związkowcy zaproponowali, żeby podwyższyć dodatek pielęgnacyjny dla starszych seniorów. Obecnie jest on wypłacany w kwocie 294,39 zł wszystkim osobom, które ukończą 75 lat. Według pomysłu „Solidarności” emeryci po ukończeniu 80. roku życia mieliby otrzymywać 200 procent stawki, czyli 588,78 zł miesięcznie. Osiągnięcie 85 lat uprawniałoby do 300 procent dodatku pielęgnacyjnego, czyli 883,17 zł miesięcznie. W praktyce byłoby to więc 900 plus dla seniorów.

„Takie działania ustawodawcy mogłyby stanowić pierwszy krok w ramach szerszego pakietu działań niezbędnych do wsparcia jednoosobowych gospodarstw domowych osób starszych” – napisali w opinii przedstawiciele „Solidarności”.

Związkowcy znaleźli nawet pieniądze na zrealizowanie swojego postulatu: środki miałyby pochodzić z oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz zwiększeniu obciążeń osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

– To nie jest rozwiązanie problemu związanego z trudną sytuacją gospodarstw domowych wdów i wdowców. Potrzebne jest systemowe rozwiązanie, także ze wskazaniem przyszłych źródeł finansowania – skomentował dla „Faktu” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

RadioZET.pl/Fakt