Ceny gwarantowane na węgiel. Jest data przyjęcia ustawy

Ceny węgla po wprowadzeniu embarga na import tego paliwa stałego z Rosji wzrosły kilkukrotnie. Za tonę trzeba było płacić już około 3000 zł. Rząd apelował, żeby wstrzymać się z kupnem i poczekać na wprowadzenie w życie ustawy, która ma zagwarantować obniżenie cen węgla do poziomu z 2021 roku.

Projekt ustawy trafił już do Sejmu: według niego, Polacy ogrzewający domy węglem będą mogli kupić 3 tony paliwa w cenie 966 zł za tonę. To średnia podana przez GUS dla całego 2021 roku. Parlament zajmie się ustawą najprawdopodobniej na początku sierpnia.

Ceny gwarantowane na węgiel. Sprzedaż od sierpnia?

Rada Ministrów w zeszłym tygodniu przyjęła projekt ustawy, który zagwarantuje cenę tony węgla w wysokości 996 zł brutto. Dopłaty wyrównujące cenę będą trafiać do zarejestrowanych podmiotów, które następnie mają sprzedawać węgiel klientom indywidualnym w cenie gwarantowanej. Projekt przewiduje zakup do trzech ton przez każde gospodarstwo domowe.

Prof. Maliszewski przypomniał, że cena węgla znacząco wzrosła wskutek „uwarunkowań zewnętrznych”, wśród których wymienił szok gospodarczy po pandemii, kryzys energetyczny spowodowany przez Putina oraz wojnę. - To spowodowało, że ceny węgla wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem dwukrotnie - zaznaczył. Szef RCA dodał, że interwencja ze strony rządu to nie wprowadzanie cen regulowanych, a gwarantowanych.

- Tak naprawdę, to nie jest cena regulowana, tylko gwarantowana, czyli państwo gwarantuje, że w sieci różnych dostawców, którzy zdecydują się na udział w programie, Kowalski może kupić węgiel za 996 zł - zaznaczył. Dodał, że dane podmioty nadal będą mogły sprzedawać węgiel za wyższą cenę.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała wcześniej, że programem wsparcia zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgla do ogrzewania.

- Nie będzie to pieniądz dawany do ręki obywatelowi - zaznaczyła minister Moskwa. Wyjaśniła, że z dopłaty będzie można skorzystać kupując węgiel w składzie prywatnym, który przystąpił do programu, lub zamawiając go przez sklep PGG. Tam trzeba będzie przedstawić zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co „da prawo do otrzymania węgla w gwarantowanej cenie w limicie do 3 ton”.

