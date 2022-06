Ceny węgla wrócą do poziomu z 2021 roku. „Została przyjęta ustawa”

Ceny węgla po wprowadzeniu zakazu importu z Rosji wystrzeliły do poziomu nawet 3000 zł za tonę. Wzbudziło to panikę wśród Polaków ogrzewających domy węglem. Wśród pomysłów na opanowanie sytuacji pojawiło się między innymi wprowadzenie kartek na zakupy, a nawet zbieranie chrustu w lesie.

Rząd apelował, żeby wstrzymać się z zakupem węgla do pojawienia się dostaw z alternatywnych kierunków i spadku ceny. Ostatecznie poszedł nawet o krok dalej, zapowiadając ustabilizowanie rynku poprzez wyznaczenie ceny gwarantowanej dla odbiorców indywidualnych.

Ceny węgla gwarantowane ustawą. 3 tony po 996 zł

- Dzisiaj na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku. (...) Dlatego zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł, to jest ta cena średnia według danych GUS za poprzedni rok – zapowiedziała powiedziała Anna Moskwa. Dodała, że jest to poziom cenowy z krajowego wydobycia m.in. w sklepie PGG.

Do celów opałowych Polacy sprowadzali z Rosji 5-7 mln ton węgla rocznie. Wstrzymanie importu sprawiło więc, że na rynku pojawiła się ogromna luka podażowa. Na sytuację natychmiast zareagowali sprzedawcy, znacznie podwyższając ceny.

Drożej zaczęły cenić się także kopalnie. W rezultacie ceny węgla poszybowały do poziomu 3000 zł za tonę. Wielu Polaków ogrzewających domy węglem przestało być stać na zakup paliwa. Ministertwo Kilkimatu i Środowisko szybko zapewniło, że do Polski płynie już węgiel kupiony u alternatywnych dostawców, starając się uspokoić rynek i doprowadzić do spadku cen.

Jak poinformowała Moskwa, podmioty, które się zdecydują na współpracę w programie cen gwarantowanych, zobowiązane są do zarejestrowania się w nim i do zagwarantowania, że węgiel będzie przekazywany odbiorcom w wyznaczonej przez ustawę cenie. Minister powiedziała ponadto, że programem wsparcia zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgiel do ogrzewania.

- Jest to w przeliczeniu, zarówno na spółdzielnie, wspólnoty, jak i na gospodarstwa indywidualne (...) trzy tony dla każdego gospodarstwa domowego, dla każdego domu- - zapowiedziała minister klimatu.

Odpowiadając na pytania o dopłaty do węgla, szefowa MKiŚ wyjaśniła podczas wtorkowej konferencji, że rozwiązanie to odnosi się przede wszystkim do węgla importowanego po 16 kwietnia.

- Nie będzie to pieniądz dawany do ręki obywatelowi - zaznaczyła minister Moskwa. Wyjaśniła, że z dopłaty będzie można skorzystać kupując węgiel w składzie prywatnym, który przystąpił do programu, lub zamawiając go przez sklep PGG. Tam trzeba będzie przedstawić zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co "daje prawo do otrzymania węgla w gwarantowanej cenie w limicie do 3 ton".

Jak podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rząd przeznaczy na pomoc dla indywidualnych odbiorców węgla 3 mld zł, a maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego wyniesie 750 zł brutto.

RadioZET.pl/PAP