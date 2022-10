Ile wyniosłoby 500 plus, gdyby było waloryzowane tak jak emerytury? Są obliczenia

700 plus zamiast 500 plus? Tyle wynosiłoby popularne w Polsce świadczenie dla rodzin, gdyby waloryzowano je tak, jak ma to miejsce w przypadku rent i emerytur. Obliczenia przedstawił Instytut Emerytalny.

500 plus w dobie inflacji sięgającej 17,2 proc. traci wartość nabywczą. Innymi słowy, za otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze kupimy mniej niż w 2016 roku. Co istotne, rząd ma narzędzie, by dostosować kwotę tego świadczenia do rosnących kosztów życia, jednak z niego nie korzysta.

500 plus powinno wzrosnąć do 700 plus, gdyby tylko je zwaloryzowano

500 plus co roku pochłania z budżetu niemal 40 mld zł. Inflacja tymczasem „zjada” wartość nabywczą tego świadczenia, czym od miesięcy argumentowane są apele o waloryzację 500 plus. Eksperci z Instytutu Emerytalnego wyliczyli, ile wyniosłoby obecnie 500 plus, gdyby ustawodawca uwzględnił wskaźnik inflacji i wzrost wynagrodzeń.

Gdyby świadczenie zwaloryzowano na zasadach analogicznych do procesu wzrostu rent i emerytur, 500 plus dziś zamieniłby się w 700 plus. Jego wartość nominalna opiewałaby bowiem na kwotę 699,24 zł.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała furtkę umożliwiającą podwyżkę 500 plus właśnie w przypadku gwałtownego wzrostu inflacji. Rząd jednak ani razu od 2016 roku nie skorzystał z przepisów, które sam stworzył.

Tymczasem zamiast wzrostów transferów socjalnych, możliwe są ich cięcia. Wiceminister finansów Artur Soboń pytany w rozmowie z gazetą.pl o progi dochodowe w przypadku 500 plus przyznał, że jest to jeden z tematów omawianych w resorcie.

