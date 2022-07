Nadchodzą podwyżki opłat za wywóz śmieci. Nowe stawki już negocjowane

Inflacja sprawia, że drożyzna pojawia się wszędzie – nawet w kwestii wywozu odpadów. Ceny wzrosły w ciągu roku o 15,6 procent, a to jeszcze nie koniec: z nowego raportu NBP wynika, że szczytową wartością ma być w tym roku 18,8 procent.

Z powodu ponoszenia wyższych kosztów przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów zaczęły już negocjacje w sprawie podwyższenia stawek – dowiedziało się nieoficjalnie Radio ZET. Poznaliśmy możliwą skalę podwyżek na miesiąc w przeliczeniu na jedną osobę.

Opłaty za wywóz śmieci wzrosną. Umowy „zawarte w innych realiach”

Opłata miesięczna za wywóz śmieci może wkrótce średnio wzrosnąć od 2 do 4 złotych od osoby. Wiele samorządów już prowadzi rozmowy z firmami zajmującymi się wywozem odpadów. Powody wszczęcia negocjacji w sprawie zmiany obowiązujących umów przekazał Radiu ZET Tomasz Uściński.

- Zamówienia publiczne sprzed 24 lutego tego roku były zawarte w innych realiach. Drastycznie wzrosła cena paliwa, droższą są samochody i inwestycje, takie jak sortownie i kompostownie. Chcemy od samorządów realnych stawek – stwierdził prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Tomasz Uściński nie wykluczył, że niektóre firmy mogą zrywać umowy, jeśli nie dojdzie do porozumienia z samorządami, choć jak podkreśla - wszyscy są dobrej myśli. Kontynuowanie świadczenia usług według obecnego cennika prowadziłoby do ponoszenia strat, na co przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci to kolejne nadchodzące obciążenie domowych budżetów. Taryfy na energię elektryczną i gaz dla odbiorców indywidualnych mocno wzrosną na początku 2023 roku – wynika z prognoz Narodowego Banku Polskiego. Podwyżki mają być „duże” i „dwucyfrowe”.

Radio ZET