Obajtek: Orlen zyskał 5 miliardów zł na prawach do emisji CO2

Paliwo potanieje od 1 lutego 2022 roku – zapewnił prezes Orlenu Daniel Obajtek. Będzie to możliwe dzięki obniżce stawek VAT na benzynę i olej napędowy do 8 procent oraz zrezygnowania koncernu z zarabiania na marży doliczanej na paliwa. Orlen może sobie na to pozwolić, bo zarobił krocie na prawach do emisji CO2.