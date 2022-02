Odcięcie Rosji od SWIFT? „Polska nie mogłaby kupować gazu i węgla”

Odcięcie od systemu SWIFT to „opcja atomowa” wśród sankcji, jakie Zachód może nałożyć na Rosję. Domaga się tego Ukraina, jednak część krajów UE nie zgadza się na tak daleko idące działania. Oznaczałoby to bowiem między innymi utratę możliwości kupowania gazu, ropy i węgla, na co nie wszyscy mogą sobie pozwolić.