Początek Astronomicznej Jesieni 2022. Czy jest wolny od pracy? [23.09]

Początek Astronomicznej Jesieni przypada na 23 września 2022 roku. Co to za święto i czy ten dzień jest wolny od pracy? Sprawdź wszystkie informacje.

Początek Astronomicznej Jesieni nazywany jest też Równonocą Jesienną. W 2022 roku równonoc wypada 23 września. Data ta nie jest jednak stała i może zmienić się w każdym roku. Dla przykładu w 2021 roku przypadła na 22 września. Niezależnie od roku jesienna równonoc wypada zawsze między 21 a 24 września.

Równonoc jesienna - co to jest?

O co chodzi w Początku Astronomicznej Jesieni? To równonoc, po nastąpieniu której słońce przez pół roku będzie krócej oświecać naszą półkulę. W tym roku, jak już wspomnieliśmy, wypada na 23 września. Mniej słońca na naszej półkuli będziemy mieć aż do wiosny, czyli kolejnej równonocy. Ta wypada na 20 marca 2023 roku.

Czy 23 września jest wolny od pracy?

Z tego powodu, że od Początku Astronomicznej Jesieni będziemy widzieć mniej słońca, dla większości osób nie będzie to dzień przyjemny. Przy tym wiele osób zadaje sobie pytanie, czy 23 września 2022 roku, czyli Równonoc Jesienna, jest wolny od pracy? Odpowiadamy. Niestety Równonoc Jesienna nie daje nam dodatkowego wolnego dnia. Wiadomość to tym bardziej smutna, gdyż w tym roku 23 września wypada w piątek. Moglibyśmy więc cieszyć się z długiego weekendu. Nic jednak z tego. Podkreślmy, że Początek Astronomicznej Jesieni nie jest dniem wolnym od pracy tak samo jak pierwszy dzień wiosny, lata i zimy.

Warto dodać, że w 2022 roku Początek Astronomicznej Jesieni zbiega się z jesienią kalendarzową. Ta bowiem zawsze przypada na 23 września. Koniec jesieni kalendarzowej przychodzi wraz z początkiem zimy, czyli dniem 21 grudnia.

Istnieje też coś takiego jak jesień termiczna. Zależna od temperatury wypada, gdy dobowa mieści się w przedziale 5-15 stopni Celsjusza. Jesień jest z reguły porą, która niesie ze sobą wiele przeziębień. Wypadający w roku 2022 23 września Początek Astronomicznej Jesieni to zatem dobre przypomnienie, by ubierać się odpowiednio do pogody i zadbać o swoją odporność. Pamiętaj, że wiatry i deszcze są bardzo zdradliwe!

