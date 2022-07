Podatki zależne od „ilorazu rodzinnego”. Kolejne zmiany w Polskim Ładzie

Polski Ład zaczął obowiązywać 1 stycznia 2022 roku, a już 1 lipca przeszedł gruntowną metamorfozę. Zlikwidowano między innymi ulgę dla klasy średniej, obniżając przy tym stawkę PIT w pierwszym progu. Oznacza to zwiększenie wypłat netto dla sporej części pracujących oraz podwyżki dla niektórych emerytów.

To jeszcze nie koniec prac nad reformą systemu fiskalnego – wynika ze słów minister rodziny Marleny Maląg. Zapowiedziała ona, że trwają prace nad wprowadzeniem „ilorazu rodzinnego”, który odpowiadałby za wyznaczanie wysokości przyznawanej danemu podatnikowi ulgi.

Zmiany w podatkach. „Wprowadzenie tzw. Ilorazu rodzinnego”

- Potrzebne są zmiany w zakresie polityki podatkowej. (…) Zależy nam na tym, aby docelowo – nie chcę podawać daty - przymierzyć się do wprowadzenia tzw. ilorazu rodzinnego, czyli proporcjonalnej ulgi w zależności od liczby dzieci. To rozwiązanie wydaje się najbardziej społecznie pozytywne, do tego, by rzeczywiście ulga na dzieci była adekwatna. To rozwiązanie jest już przeliczone; wiemy, ile kosztuje. Jego wdrożenie wymaga jednak przygotowania wielu mechanizmów. To kierunek, który chcielibyśmy przyjąć w przyszłości – stwierdziła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rząd szuka rozwiązań mających zachęcać Polaków do posiadania większej liczby dzieci. Nasz kraj się wyludnia, a społeczeństwo starzeje się w błyskawicznym tempie. Ze spisu powszechnego z 2021 roku wynika, że w ciągu 10 lat liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się w Polsce o 30 procent.

Zwiększyć dzietność miało świadczenie 500 plus, obecnie liczba narodzin jest jednak niższa, niż przed jego wprowadzeniem. Zachęcać do powiększania rodzin mają inne działania wspierające rodziców – między innymi spłacanie części kredytu hipotecznego. Zyskać w ten sposób można nawet 140 000 zł.

Garść pomysłów dotyczących wdrożenia „ilorazu rodzinnego” do systemu podatkowego przedstawił minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Stwierdził on, że przez liczbę osób w rodzinie można byłoby mnożyć kwotę wolną od podatku, wynoszącą w Polskim Ładzie 30 000 zł.

- Na razie państwo w rodzinie do 2+3 widzi tylko dwa podmioty – męża i żonę. Nie widzi dzieci. Moja propozycja na początek byłaby taka, żeby zaczęło dostrzegać także dzieci. W rodzinach 4+ to de facto funkcjonuje. (…), ale można by rozszerzyć to o rodziny z trojgiem dzieci. Taka rodzina miałaby 150 tys. zł kwoty wolnej. (…) Następnym krokiem mogłoby być objęcie rodzin z dwójką dzieci – stwierdził Bortniczuk.

Dziś rodziny z co najmniej czworgiem dzieci mogą liczyć na kwotę wolną od podatku w wysokości ponad 170 tys. zł. Rodziny z trójką dzieci mogą odliczyć od podatku ponad 4000 złotych, korzystając z przysługujących im preferencji podatkowych. Niższe podatki mogą płacić także mniejsze rodziny, o ile nie przekroczą kryterium dochodowego.

RadioZET.pl/PAP