Tańszy prąd dzięki nakładce na licznik. Studenci obeszli podwyżki energii

Każdy w domu ma licznik energii, z którego wskazania są co jakiś czas odczytywane. Nasza nakładka wykorzystuje taki moduł. Istniejąca dioda ma swoją stałą impulsów na ilość zużytych kilowatogodzin (kWh). Nasza nakładka posiada fotorezystor, który zmienia opór w natężenie padającego światła przez tę diodę. Dzięki temu, że widzimy, ile jest mignięć na kWh, to wiemy, ile energii zużyliśmy w danym okresie. Jest to spisywane w specjalnym pliku. Dodatkową opcją jest wysłanie powiadomień o aktualnym zużyciu prądu na telefon