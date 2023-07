Bezpieczny kredyt 2 procent wystartował. Lista banków

Bezpieczny kredyt 2 procent pozwoli beneficjentom oszczędzić nawet 235 000 zł przy zaciągnięciu pożyczki na 500 000 zł – wynika z wyliczeń ekspertów. Zainteresowanie programem Pierwsze Mieszkanie może być więc duże. Minister rozwoju Waldemar Buda uspokoił: w pierwszym roku programu nie przewidziano żadnych limitów w liczbie możliwych do udzielenia kredytów. A gdzie można je dostać?

Bezpieczny kredyt. Lista banków z ofertą

Bezpieczny kredyt 2 procent wcale nie będzie na 2 procent – należy jeszcze doliczyć marże banku. O tych i innych kruczkach zapisanych w ustawie opowiadał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt 2 procent z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa weszła w życie 1 lipca br. Produkty te są oferowane przez banki, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadziły je do swojej oferty. Od 3 lipca można go zaciągać w PKO BP, Pekao SA, Alior Banku i VeloBanku. To jednak nie koniec listy: jeszcze w III kwartale Pierwsze Mieszkanie zadebiutować ma także w mBanku, a prace trwają także w innych instytucjach.

- 21 banków zaangażowanych jest w przygotowania do udzielania bezpiecznego kredytu - powiedział dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Osuch. Dodał, że w proces uzgodnień określający m.in. dobre praktyki programu włączone się też banki spółdzielcze.

Osuch wskazał, że już w marcu br. BGK we współpracy ze Związkiem Banków Polski utworzył grupę roboczą złożoną z 21 banków, która współpracowała z Ministerstwem Rozwoju i Technologii równolegle z procesem legislacyjnym. - W trakcie prac na bieżąco wyjaśnialiśmy wątpliwości sektora bankowego tak, by wszystkie informacje i wytyczne przekazywane przez MRiT były udostępnianie jednocześnie we wszystkich bankach - mówił. Dodał, że w proces uzgodnień określający m.in dobre praktyki programu włączone są też banki spółdzielcze.

Wyjaśnił, że w ramach prowadzonych przez BGK warsztatów przeszkolono ok. 1500 pracowników sektora bankowego z zasad udzielania bezpiecznego kredytu oraz 400 osób z obsługi kont mieszkaniowych. - W najbliższych dniach będziemy kontynuować ten proces, po to, by ujednolicone standardy i dobre praktyki obowiązywały w całym sektorze bankowym - dodał. Szef departamentu funduszy mieszkaniowych BGK wskazał, że przygotowano m.in. formularze oświadczeń, które kredytobiorcy będą składać w procesie analizy kredytowej.

Bezpieczny kredyt 2 procent z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota kredytu 2 procent nie może przekroczyć 500 000 zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 000 zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 000 zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

RadioZET.pl/PAP