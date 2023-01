Inflacja w 2022 roku zaskoczyła. Są oficjalne dane GUS

Inflacja w grudniu według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 16,6 proc. w skali roku. Urząd potwierdził swoje wstępne dane, zgodnie z którymi inflacja zaczęła hamować. W listopadzie bowiem wyniosła ona 17,5 proc.

Nowe dane GUS o inflacji w 2022 roku

16,6 proc. – tyle ostatecznie wyniosła grudniowa inflacja. Inflacja miesiąc do miesiąca wyniosła 0,1.GUS podał również, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 132,5 (wzrost cen o 32,5 proc). O tyle w skali roku podrożały jedynie nośniki energii.

GUS podał, że w grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,5 proc.), rekreacji i kultury (o 1,2 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio: o 0,37 pkt. proc., 0,07 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.

Z kolei niższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.) oraz łączności (o 0,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio: o 0,41 pkt. proc. i 0,01 pkt. proc.

"GUS potwierdził obniżenie się inflacji do 16,6 proc. To głównie efekt spadku opłat za ogrzewanie. Maleje również tempo wzrostu cen żywności. Niemniej inflacja bazowa wzrosła do 11,6 proc.. Szybciej rosły ceny odzieży usług zdrowotnych i rekreacyjnych" - podsumował w komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny.

Inflacja średnioroczna w 2022 r. wyniosła 14,4 proc. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. wyniósł 14,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 4,9 proc.

Zdaniem ekspertów z PIE styczeń przyniesie nawet 19 proc. inflację. "Będzie to efekt wzrostu stawek VAT za energię oraz paliwa. Podrożeją też ceny usług transportowych. Należy spodziewać się też wzrostu czynszów, cen usług komunalnych i rekreacyjnych" - czytamy w komentarzu.

RadioZET.pl/PAP