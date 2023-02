Ostatnie szanse na skorzystanie z dodatkowego 500 plus

Bon turystyczny zadebiutował w 2020 roku, w samym środku najcięższych covidowych obostrzeń. W związku z tym z 500 zł na wakacyjną wypraw z dzieckiem nie było za bardzo możliwości skorzystać. Termin ważności bonu był więc kilkukrotnie wydłużany – według obecnego stanu prawnego będzie on ważny do 31 marca 2023. Jeśli zatem ktoś nie sięgnął jeszcze po dodatkowe 500 plus na wakacje, powinien zacząć się do tego przygotowywać.

Bon turystyczny tylko do 31 marca. Ministerstwo ostrzega

Według ministra Andrzeja Guta-Mostowego statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego podczas pierwszych tygodni tegorocznych ferii „są obiecujące, a kwoty, które wpłynęły do przedsiębiorców turystycznych wskazują, że ten sezon zimowy będzie należał do udanych”.

- Przez kolejne tygodnie, aż do 26 lutego rodzice mogą płacić bonem zarówno za rodzinne wyjazdy na ferie, jaki i zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży – zimowiska, obozy lub wycieczki czy zajęcia organizowane przez ośrodki edukacyjne - wyjaśnił. Dodał, że jeśli jednak ktoś nie ma możliwości skorzystania z bonu podczas ferii, może opłacić nim np. zaliczkę na późniejszy wyjazd, nawet po 31 marca 2023 r. Ważne jest - jak podkreślił - by płatność nastąpiła przed tą datą, czyli terminem, w którym upływa termin obowiązywania programu Polski Bon Turystyczny.

- Wszystkim rodzinom, które do tej pory nie pobrały Polskiego Bonu Turystycznego przypominamy, aby wygenerowały go z platformy PUE ZUS i dokonywały nim płatności do końca marca 2023 r. Ten sam termin obowiązuje rodziców, którzy tylko częściowo wykorzystali przysługujące im świadczenie w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko - wskazał Andrzej Gut-Mostowy.

Minister zachęcił do skorzystania z tej formy wsparcia, „która odciąży domowe budżety, przy okazji wspierając polską branżę turystyczną. Jak poinformował, „do tej pory aktywowano 3,87 mln bonów, co stanowi 87 proc. wszystkich bonów w programie PBT”.

Minister zwrócił uwagę, że za pomocą bonu można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2023 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze. "Bon można wykorzystać poprzez skorzystanie z oferty turystycznej w tym czasie lub dokonanie przedpłaty za usługę, która zostanie wykonana po tej dacie" - wyjaśnił.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest to wsparcie w wysokości 1000 zł. Obsługa bonu odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

RadioZET.pl/PAP