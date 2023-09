Program rządu w ogniu krytyki. "Pomoc znów może trafić do tych, którzy jej nie potrzebują"

Wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty kredytu łącznie na osiem miesięcy, to rozwiązanie, które miało ulżyć kredytobiorcom w czasie wyjątkowo wysokich stóp procentowych. Jak wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Niewykluczone, że w tej „edycji” pojawi się oczekiwany przez banki próg dochodowy.

Bankowcy obawiają się rządowego programu. Chodzi o kryterium dochodowe

Prezes ZBP Tadeusz Białek w rozmowie z PAP odniósł się do zapowiedzi rządu dot. wakacji kredytowych. Przedstawiciel sektora bankowego przyznał, że wzięcie pod uwagę kryterium dochodowego i ograniczenie wsparcia, którego koszty ponoszą banki (lecz także pośrednio ich klienci) do najbardziej potrzebujących, jest krokiem w dobrym kierunku.

- Zawsze podkreślamy, że pierwszym źródłem pomocy kredytobiorcom powinien być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Po to został przez ustawodawcę zaproponowany, ma odpowiednie zasoby organizacyjne i finansowe, przewidziane ustawą – mówił Tadeusz Białek.

Jeśli już mówimy o wakacjach kredytowych, to z pewnością za słuszne uważamy to, że wsłuchano się w te głosy, które padały nie tylko z kraju, ze strony KNF, NBP czy BFG, ale także ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, że powinny być progi dochodowe - Tadeusz Białek, ZBP

Przedstawiciel ZBP dodał jednak, że z punktu widzenia banków kluczowe będzie to, jakie zostanie wprowadzone kryterium dochodowe. - W naszej ocenie one powinny być analogiczne jak te przy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W tamtym przypadku mówmy o wskaźniku DTI jako kluczowym wskaźniku do pomocy, czyli mówiąc prościej – poziomu obciążenia gospodarstwa domowego kredytem. Takie kryterium powinno być wprowadzone, bo to by odpowiadało temu, co powtarzamy od dawna – że wakacje kredytowe powinny być dla tych, którzy tego potrzebują – powiedział prezes ZBP.

Dodał, że banki będą patrzeć na konstrukcję kryterium dochodowego „z dużą uwagą” i że zależy im, aby to kryterium nie było iluzoryczne, a „więc takie, które powodowałoby, że ten instrument jest dalej dla wszystkich, a odcięta jest niewielka grupa osób”.