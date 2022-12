Zamrożenie cen gazu i nowy dodatek dla rodzin coraz bliżej. Ustawa przyjęta

Ceny gazu, podobnie jak prądu, nie będą mogły rosnąć w nieskończoność. Parlamentarzyści opowiedzieli się za ustawą zamrażającą ceny surowca. Rodziny z najniższym dochodem otrzymają też specjalny dodatek gazowy.

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku i dodatek gazowy. Zasady

Sejm uchwalił ustawę, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Co istotne, przepisy te dotyczyć będą odbiorców indywidualnych i podmiotów wrażliwych: szkoły, szpitale, przedszkola itd. W czasie obrad opozycja zaproponowała, by zamrożenie cen gazu dotyczyło też sektora MŚP i aby dodatek gazowy objął wszystkich odbiorców, a nie tylko najuboższych. Sejm jednak nie zgłosił się z tym stanowiskiem.

Specjalny dodatek gazowy trafi zatem do tych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Dodatek będzie odpowiadał wysokości podatku VAT, który od 1 stycznia wzrośnie w przypadku opłat za energię. Refundacja podatku przewidziana jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Bedzie można go można złożyć także w formie elektronicznej. Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT dotyczyć będzie ok. 300 tys. osób.

Za uchwaleniem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy czekają już tylko na obrady w Senacie i podpis prezydenta.

RadioZET.pl/PAP