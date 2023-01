Zmiana wieku emerytalnego. Tego chce większość Polaków

Z sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że tylko 20,4 procent popiera pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym poziomie (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet). 2,4 procent ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Poparcie dla podniesienia lub obniżenia wieku emerytalnego zależy od preferencji politycznych. Za podniesieniem wieku emerytalnego opowiada się 31 procent wyborców obozu rządzącego oraz 43 procent zwolenników opozycji. Co ciekawe, za wcześniejszym niż obecnie przechodzeniem na emeryturę jest 44 procent wyborców opozycji i 43 procent popierających Zjednoczoną Prawicę.

W sondażu dla Radia ZET IBRiS zapytał też Polaków co sądzą o pomyśle, by wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został zrównany i wynosił 65 lat. Takie rozwiązanie popiera 35,2 ankietowanych, a 42,6 procent jest przeciw. W tej kwestii nie ma zdania 22,2 procent z nas. Wśród osób popierających zrównanie wieku emerytalnego 34 procent to kobiety a 37 procent mężczyźni. Przeciw takiemu rozwiązaniu jest 41 procent kobiet i 44 procent mężczyzn.

Za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn opowiada się 63 procent wyborców opozycji i tylko 3 procent wyborców obozu rządzącego. Przeciw jest 72 procent zwolenników Zjednoczonej Prawicy i 23 procent popierających opozycję.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 20-21 stycznia 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

RadioZET.pl