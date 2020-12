– Ja się zaszczepię, ale ta decyzja w przypadku każdego powinna być świadoma i dobrowolna – podkreśla prymas Polski. Dodaje, że szczepienie nie jest „normalnym obowiązkiem moralnym”, dlatego powinno być świadome i dobrowolne. - Otrzymaliśmy w tym tygodniu dokument Kongregacji Nauki Wiary, który odnosi się do szczepionki i daje zielone światło. Oczekujemy na dniach głosu naszego zespołu bioetycznego KEP, który jeszcze bardziej uszczegółowi argumentację – tłumaczy abp Polak i zaznacza, że głos Konferencji Episkopatu Polski będzie stanowiskiem Kościoła w tej sprawie. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy Kościół włączy się w akcję promocyjną szczepień, prymas Polski odpowiada: - Z ambony takiej akcji promocyjnej na razie sobie nie wyobrażam.

"Mając limity, nie możemy nakładać obowiązku"

- Mając ograniczone limity miejsc w kościele, nie możemy nakładać ludziom obowiązku, że muszą uczestniczyć w eucharystii. Dyspensa jest wyjściem naprzeciw – mówi Gość Radia ZET abp Wojciech Polak, pytany o udział w Pasterce. Prymas Polski tłumaczy, że dyspensa jest szczególnie adresowana do osób chorych, starszych, cierpiących, ale również tych, którzy z powodu obaw nie będą mogli uczestniczyć we mszy. Duchowny dodaje, że można przyjść do kościoła o innej godzinie. - I Stolica Apostolska i KEP i poszczególni biskupi, na czas Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od Papieża zgodę na to, że każdy ksiądz może odprawiać po 4 msze dziennie – mówi abp Polak.

"Nie liczymy co do jednego"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy limity osób w kościołach faktycznie są przestrzegane, prymas Polski odpowiada: - Nie liczymy co do jednego pewnie w kościołach, tak ściśle, ale rekomendujemy, zachęcamy i mówimy, żeby limity były przestrzegane. Gość Radia ZET dodaje, że nie spotkał się z przekroczeniem limitów a jeśli takie były, to były to „jakieś nieznaczne przekroczenia”.

