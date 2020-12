- Czasem pojawiają się różnice zdań i pan minister Ziobro miał ws. szczytu i taktyki negocjacyjnej inne zdanie niż premier, ale kapitanem jest premier – podkreśla europoseł. Bielan dodaje że nie przesadzałby „z tym brakiem zaufania”. Porozumienie w Brukseli ma na celu skolonizowanie państw członkowskich, o którym mówił w Polsat News Zbigniew Ziobro? - Nie mam takiego wrażenia. Czasem politycy bardzo emocjonalnie ogłaszają koniec Polski w sytuacji, w której o interes Polski trzeba zabiegać. Ale zgadzam się z min. Ziobro – trzeba twardo walczyć w Brukseli, nie tylko od szczytu do szczytu, ale dzień po dniu, o nasze interesy – komentuje eurodeputowany. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że Unia Europejska „to nie jest jedna, wielka kochająca się rodzina, w której bezinteresownie wszyscy sobie pomagają”.

Dopytywany o wymianę premiera, Adam Bielan odpowiada, że Mateusz Morawiecki „przywiózł największe w historii pieniądze z Brukseli, które pozwolą na największą modernizację Polski, od czasów Kazimierza Wielkiego”. - To duże osiągnięcie pana premiera osobiście i całego naszego rządu – zaznacza polityk. Bielan podkreśla, że zmiana premiera to byłby w tym momencie ruch „całkowicie niezrozumiały”. Mariusz Błaszczak nowym szefem rządu? - Gdyby wierzyć we wszystkie informacje, które powtarzają jakieś wiewiórki, to Zjednoczonej Prawicy dawno by nie było, rządziłaby opozycja – komentuje Gość Radia ZET. Dopytywany o to, czy Morawiecki może spać spokojnie, Bielan odpowiada: - Nie wiem czy premier takiego kraju, jak Polska w ogóle może spać spokojnie, bo jest dużo problemów do rozwiązania.

Problem ma z kolei Janusz Kowalski, który ma stracić stanowisko wiceszefa resortu aktywów państwowych, według informacji PAP. - Dowiedziałem się o tym z mediów. Spokojnie poczekam na potwierdzenie przez premiera Jacka Sasina – mówi Adam Bielan. Dodaje, że Sasin, jak każdy szef resortu ma prawo do doboru swoich współpracowników. - Choć mamy umowę koalicyjną, zgodnie z którą Solidarna Polska wskazuje kandydata na sekretarza stanu w tym resorcie – przypomina gość Beaty Lubeckiej.

- Premier bardzo mocno się umocnił wynikami szczytu w Brukseli. Otrzymujemy największe środki w historii Unii Europejskiej. Niemal 2 razy więcej pieniędzy niż za czasów Donalda Tuska – ocenia Adam Bielan.

- Mam nadzieję, że relacje polsko-amerykańskie za prezydentury Joe Bidena będą równie dobre jak za Donalda Trumpa. Choć będzie o to bardzo trudno – mówi Adam Bielan w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Dawno nie zdarzyło się, żeby podczas jednej kadencji prezydenta, Polska tyle osiągnęła w relacjach z sojusznikiem – podkreśla europoseł.

"Premier Szydło jest w świetnej kondycji, jest zadowolona ze swoich osiągnięć"

Bielan był również pytany o Beatę Szydło, która ma sprawiać wrażenie zagubionej w Parlamencie Europejskim. - Nie widzę żadnego zagubienia ze strony pani premier. Jak czasem spotykamy się na korytarzu, to jest w świetnej kondycji, dobrym nastroju i jest zadowolona ze swoich osiągnięć – komentuje eurodeputowany. – Premier Szydło jest bardzo dobrze odbierana przez naszych kolegów z frakcji – dodaje.

Pytany przez słuchacza o jedną wadę Jarosława Gowina, Adam Bielan odpowiada, że o tym mówi już opozycja, więc on woli skupić się na zaletach. Największa zaleta? - Pewien upór, nieustępliwość. Ten rok dla niego to był rollercoaster. W polityce trzeba być cierpliwym, upartym – mówi Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA