- 2 tygodnie temu powiedział, że chce, żeby Porozumienie przystąpiło do Europejskiej Partii Ludowej. Myślałem, że współpraca Gowin-Tusk jest zakończona. Najwyraźniej Gowin chce ją wznowić, ale niech to robi na własny rachunek – dodaje w rozmowie z Beatą Lubecką. - Nie dopuszczę do tego, żeby moja partia - Porozumienie - opuściła Zjednoczoną Prawicę, przyłączyła się do EPL i współpracowała z Tuskiem – grzmi Bielan. Polityk zapowiada, że na najbliższym zarządzie krajowym Porozumienia będzie wnioskował o to, żeby członkowie „formalnie przyjęli wniosek o przystąpienie do sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów”.

Adam Bielan podkreśla, że to on jest szefem Porozumienia, „wybranym – w przeciwieństwie do Gowina – na zjeździe, w demokratycznych wyborach”. - Sąd Powszechny nie zajął się sprawą merytorycznie w I instancji. Jestem przekonany, że Sąd Apelacyjny się nią zajmie – ocenia Gość Radia ZET. Dodaje, że za 2 tygodnie będziemy obchodzić „6. rocznicę wyboru Gowina na 3-letnią kadencję”.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego nie opuści Porozumienia, skoro nie chcą go tam, Bielan odpowiada: - Nie powiedziałbym, że mnie nie chcą. - W przeciwieństwie do Gowina, kandydowałem w kongresie i zdobyłem ponad 95 proc. głosów delegatów. Gowin nie stanął w szranki. Zdobyłem najlepszy wynik wyborczy ze wszystkich kandydatów mojej partii. Tworzę tę partię od samego początku. To nie ja jestem źródłem problemów formalnych i finansowych – komentuje polityk. Jego zdaniem dobrym podziałem obowiązków byłoby, gdyby Jarosław Gowin zajął się walką z pandemią a „ludziom, którzy mają obowiązek statutowy posprzątania spraw formalnych, pozwolił przeprowadzić kongres i demokratyczne wybory”.

Dopytywany o to, czy Jarosław Kaczyński również uznaje go za p.o. prezesa partii, Adam Bielan odpowiada, że nie chce wypowiadać się w imieniu prezesa PiS. - Ani PiS, ani jakakolwiek inna partia nie powinny się mieszać do spraw wewnętrznych w naszej partii – dodaje.

Transfery do partii Jarosława Gowina? - Po ostatnim transferze pani Pawłowskiej – współorganizatorki strajku kobiet, zwolenniczki aborcji na życzenie, czy wręcz eutanazji - to kolejnym krokiem byłby Palikot – komentuje Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA