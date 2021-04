- Najpierw myślałem, że to naiwność, ale potem zobaczyłem, jak premier wyszedł na konferencję na wydrukowanych wcześniej billboardach - godzinę po spotkaniu z Lewicą - i wszystko stało się jasne. Wzięli udział w ustawkach – komentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk podkreśla, że „jeśli ktoś robi coś takiego, jak wczoraj Lewica, to okazuje się, że będą z tego ogromne problemy”. – Nie wynegocjowali wczoraj nic. To rzeczy, które już są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, rzeczy, z którymi przyszedł do Senatu minister Buda – mówi Tomczyk. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że jedność jest dziś fundamentem. - Jeśli rozbije się w Polsce opozycję, będzie koncesjonowana, to daleko nie zajedziemy i nigdy nie wygramy z PiS – uważa poseł PO. Jego zdaniem rząd zmierza w kierunku wschodu a „podawanie dłoni temu rządowi jest dziś zbrodnią na polskiej demokracji”.

- Jak się muszą dziś czuć wyborcy Lewicy, kiedy 3 miesiące temu jej politycy krzyczeli przed Kancelarią Premiera „będziesz siedział”? Jak się czują kobiety pałowane na ulicach, w czasie protestów? Jak czują się byli wojskowi, którym PiS zabrał emerytury? – wylicza przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.

"Razem możemy zrobić wszystko"

Cezary Tomczyk wzywa Lewicę, żeby wróciła do wspólnego stołu z opozycją. - Dziś zadaniem całej opozycji jest zabezpieczenie pieniędzy dla Polaków. Żeby nie zostały rozkradzione przez partię oszustów, czyli PiS – mówi Gość Radia ZET. - My, razem możemy zrobić wszystko – dodaje.

RADIOZET/MA