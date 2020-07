Czarzasty do Dudy: Bracie, niczego nie będziesz sklejał. To ty to rozwaliłeś

- Niczego bracie nie będziesz sklejał. Wszystko to, co chcesz skleić tak rozwaliłeś przez 5 ostatnich lat, że na pewno nie ty to skleisz – mówi gość Radia ZET, szef SLD i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Nie wierzę i nie ufam mu – dodaje polityk. Członek Lewicy uważa, że zmiana narracji prezydenta jest chwilowa, bo on i jego obóz żyją i żywią się konfliktem. - Sądząc po kursie PiS, prowadzonym do tej pory, będzie to 3,5 roku wielkiej arogancji, domykania spraw, rzucania haseł o reprywatyzacji mediów… Myślę, że będą realne działania, bo pan Duda dostał mocny mandat – ocenia gość Radia ZET.

"To m.in. dzięki sojuszowi z Kościołem Andrzej Duda ponownie został prezydentem"

Prezydent na Jasnej Górze? - Sojusz PiS z polskim Kościołem jest ogólnie znany i to m.in. dzięki temu sojuszowi Andrzej Duda ponownie został prezydentem – uważa Czarzasty. Polityk Lewicy uważa, że w zamian za poparcie obecnej władzy, „kler ma środki finansowe i ochronę prawną na wszystkie swoje rzeczy, które robi niecne”. - Za przywileje, niepłacenie cła, za płacenie ZUS z kasy państwowej, za zwiększanie funduszu kościelnego, kler w każdą niedzielę chwali PiS a w niedzielę wyborczą podwójnie – wylicza wicemarszałek Sejmu. I podkreśla, że Duda odpowiada nie przed Bogiem a przed Jarosławem Kaczyńskim.

Czarzasty: Kaczyński jest politykiem wybitnym

Szef SLD uważa, że prezes PiS jest politykiem „złym”, ale „wybitnym”, ponieważ trzeci raz wygrała wskazana przez niego osoba. - Jest złym z charakterem i to, co robi mi się nie podoba, ale jeżeli ktoś mówi, że to polityk małej miary, to się myli – komentuje Czarzasty.

Szef SLD: PO wykazała się totalną arogancją i nieumiejętnością konsolidowania opozycji

Pytany prze Beatę Lubecką o wynik Rafała Trzaskowskiego, gość Radia ZET odpowiada, że Platforma Obywatelska wykazała się „totalną arogancją i nieumiejętnością konsolidowania opozycji”. - Nie przedstawiła Rafałowi żadnego spójnego programu, było chamskie wymuszanie głosów – Hołowni, Biedronia czy Kosiniaka – wylicza Włodzimierz Czarzasty. Polityk podkreśla, że już pierwszego dnia po I turze wyborów, kandydat Lewicy próbował skontaktować się z Rafałem Trzaskowskim ws. poparcia, ale do tej pory nie dostał żadnej odpowiedzi.

Czarzasty do Schetyny: Zajmij się chłopie sobą i swoją polityką! PO? Debile. Niech dadzą nam spokój!

- Zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą. Jakby ktoś zadzwonił do Biedronia i powiedział: chodźcie, spotkamy się, to byśmy to robili. Ze sztabu PO dostawaliśmy sygnały, żebyśmy się nie wtrącali – mówi Włodzimierz Czarzasty, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o Grzegorza Schetynę. Były szef PO stwierdził na antenie TVN24, że kandydaci opozycyjni niedostatecznie wspierali Rafała Trzaskowskiego. - Ci, którzy oskarżają wszystkich poza sobą, za całą kampanię – to debile – uważa wicemarszałek Sejmu. Szef SLD podkreśla, że Platforma szósty raz „przerżnęła” wybory i „teraz będą szukać winnych”. - Niech się stukną w pierś i dadzą nam spokój! – denerwuje się Włodzimierz Czarzasty.

"Jesteśmy dumni z Biedronia"

- Przez Ogórek wypadliśmy z Sejmu, dzięki Biedroniowi w 1/3 do Sejmu wróciliśmy. Za Ogórek wstydzimy się i przepraszamy a z Biedronia jesteśmy dumni – odpowiada szef SLD, pytany o wyniki kandydatów Lewicy.

Szef SLD: Jeżeli będziemy głupi, to ich nie wywalczymy

Lewica? - Zapotrzebowanie na lewicę w Polsce jest ok. 20 proc. Mamy zasoby na lewicy ok. 7 proc., o które musimy walczyć. Jak będziemy mądrzy to je wywalczymy a jak będziemy głupi to ich nie wywalczymy – komentuje gość Radia ZET.

RADIOZET/MA