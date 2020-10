Dzisiejszy Gość Radia ZET uważa, że wprowadzenie restrykcji jest konieczne. - Mam tylko obawy, czy zostały we właściwym czasie podjęte. Należało je podjąć dużo wcześniej - tydzień lub nawet dwa tygodnie - mówi prof. Matyja. I dodaje: - Nie mówmy już o scenariuszu włoskim. Mówmy o polskim. On jest chyba bardziej tragiczny niż ten na początku epidemii we Włoszech.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje też na brak koordynacji i strategii walki z pandemią.

Andrzej Matyja (NRL): Chaos w służbie zdrowia jest jeszcze większy

- W ochronie zdrowia zawsze był chaos, zawsze było gaszenie pożarów. A w tej chwili ta pandemia roznieciła taki pożar, że ten chaos jest jeszcze zdecydowanie większy. Te dramatyczne głosy z karetek, które dziennikarze pokazują. To nie wynika z tego, że my się lenimy i pijemy kawę po dyżurkach. To wynika z tego, że fizycznie nie dajemy rady, fizycznie nie ma respiratora, fizycznie nie ma łóżka - mówi prof. Matyja.

O wyroku TK: utrzymywanie takiej ciąży to dla mnie uporczywa terapia

Dzisiejszy Gość Radia ZET odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający na aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jest niezgodny z konstytucją. - Utrzymywanie ciąży z uwagi na ciężkie, nieodwracalne wady płodu, to dla mnie znamiona uporczywej terapii - mówi w Radiu ZET prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prof. Matyja uważa również, że podjęcie takiej decyzji w czasie trwającej w Polsce pandemii jest nieodpowiedzialne. - Jestem wściekły jako lekarz. Myślę, że nie tylko ja, że wszyscy lekarze. Podejmowanie decyzji w tak trudnym dla społeczeństwa okresie, jakby nie było innych problemów. Zmusza się ludzi do masowych protestów. To jest dla mnie prowokacja.

- Mam takie wrażenie, że zdrowie i życie stały się niestety zakładnikami polityki, co jest niedobre zarówno dla polityki, jak i medycyny - dodaje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prof. Matyja wskazuje na konsekwencje, które może spowodować wprowadzenie decyzji TK do polskiego porządku prawnego. - W tej sytuacji praktycznie badania prenatalne staną się niepotrzebne. Bo skoro nie prowadzą do niczego, to byłyby tylko elementem badań naukowych - mówi prezes NRL.

