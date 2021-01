- Restrykcje są niekonstytucyjne i bezprawne. My stoimy w prawie a rząd jest rebeliantem. My do rebelii rządu nie chcemy się przyłączać – mówi Gość Radia ZET Sebastian Pitoń, inicjator akcji protestacyjnej „Góralskie Veto”.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o pomoc od rządu, którą zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, architekt z Kościeliska odpowiada: - Rząd chce nas przekupywać naszymi własnymi pieniędzmi, bo to my będziemy musieli oddać te pieniądze, my poniesiemy koszty inflacji. – To nie jest tak, że ministrowie zrzucili się i dali nam miliard. Wykreowali go czy wydrukowali – dodaje. Pitoń podkreśla, że górale „uważają za śmieszne i szkodliwe zasypywanie dziur, które tworzy rząd”. Ile osób przyłączy się do akcji protestacyjnej? - Myślę, że wszyscy. Liczę na to, że przyłączy się do nas cała Polska – mówi Sebastian Pitoń.

Pytany, jak w takim razie rządzący mogliby zrekompensować przedsiębiorcom straty, Gość Radia ZET odpowiada, że „gwałtownie obniżyć podatki oraz pewne trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej”. - Gdyby zlikwidować podatek dochodowy, zmniejszyć VAT do 15 proc., to byłoby to dobre działanie – ocenia inicjator „Góralskiego Veta”.

Górale głosują na Prawo i Sprawiedliwość? - To nie jest tak, że górale głosowali na PiS. Górale są ludźmi konserwatywnymi i w dużej mierze katolikami. PiS tworzyło złudzenie partii konserwatywnej, sprzyjającej katolicyzmowi. Druga strona negowała tę pozycję i górale w sytuacji trochę bezalternatywnej wybrali PiS – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej. - Ale to nie jest tak, że wszyscy. Z 60 proc. pewnie tak – dodaje.

"Żadnej pandemii nie ma. Koronawirus to lekka, przyjemna choroba"

- Ja jestem człowiekiem bardzo racjonalnym. Nie mogę przyjąć narracji o pandemii. Fakty jej nie wytrzymują. Żadnej pandemii nie ma – mówi Gość Radia ZET. - Sam chorowałem na koronawirusa. To lekka, przyjemna choroba – dodaje. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, na jakiej podstawie tak uważa, jej gość odpowiada, że na podstawie danych GUS nt. liczby zgonów i danych Ministerstwa Cyfryzacji. - W górce śmierci, która miała miejsce w listopadzie, ponad tysiąc osób w Polsce umierało ze względu na restrykcje rządu. Tylko ok. 3 proc. umierało ze zdiagnozowanym covidem. Z czego przypuszczam, że znaczna część to były diagnozy lipne – komentuje Pitoń. Jego zdaniem, jeśli przyjrzymy się „suchym liczbom”, to widać, że „narracja o pandemii jest socjotechniczną operacją, która ma na celu zmydlenie nam oczu i przejście do kolejnej fazy, która zakończy się zmianami własnościowymi”.

