- Jeżeli ominie nas trzecia fala koronawirusa, a niektórzy mówią, że może być najbardziej radykalna w marcu, to będziemy chcieli otwierać instytucje jak najszybciej, z pewnymi obostrzeniami. Będziemy chcieli otwierać filharmonie, teatry czy kina – zapowiada Gość Radia ZET, wiceminister kultury Jarosław Sellin.

– Kolejne decyzje w połowie lutego, ale byłbym ostrożny, jeśli chodzi o mocne, zbyt optymistyczne zapowiedzi – dodaje polityk. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy są badania, które świadczą o tym, że kina są ogniskiem koronawirusa, minister odpowiada, że oczywiście. - Są takie badania, również o charakterze światowym i dysponujemy nimi. Inne państwa podejmują podobne decyzje – podkreśla Jarosław Sellin. Dodaje, że tęskni za wizytą w kinie, tatrze czy filharmonii. - My chcemy otwierać, ale musimy słuchać specjalistów, którzy mówią, gdzie jest większe ryzyko roznoszenia wirusa – komentuje wiceminister kultury. Sellin dodaje, że przed „dramatycznym” lockdownem, który teraz przeżywamy, instytucje te sygnalizowały, że nawet przy 25 proc. obłożeniu lepiej być otwartym niż zamkniętym i „być może do takiej sytuacji dojdziemy”.

Gość Radia ZET ocenia, że w ostatnich tygodniach jest nie najgorzej jeśli chodzi o dzienną liczbę zakażeń. - Ale proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w krajach sąsiednich. Musimy uważać i dmuchać na zimne – mówi Jarosław Sellin.

RADIOZET/MA