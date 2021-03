Zdaniem lidera Konfederacji, jeśli Braun zrobił dobry wynik w uznawanym za liberalny Gdańsku, to na konserwatywnym Podkarpaciu może zdobyć jeszcze więcej głosów. – To silny lider. Pomimo mocno konserwatywnych poglądów, ma zdolność pozyskiwania wyborców z innych partii. Np. PiS w Gdańsku nie wystawił kandydata i część wyborców PiS zagłosowała na naszego kandydata – ocenia polityk. Bosak zaznacza, że wybory w Rzeszowie są „prestiżowe”, ponieważ „Podkarpacie ma stereotyp bastionu PiS i każda partia, która pokaże, że jest w stanie odbierać wyborców PiS, pokaże swoją skuteczność jako partia opozycyjna”.

"W mediach mówi się o opozycji w kontekście Lewicy czy KO - nie bardzo mi się to podoba"

- Konfederacja jest poważną, prawicową opozycją programową względem rządów PiS. Tak chcemy być widziani – mówi gość Beaty Lubeckiej. - Nie bardzo mi się podoba, że w mediach głównie mówi się o opozycji w kontekście Lewicy czy KO – dodaje Krzysztof Bosak. Jego zdaniem te partie „są nieskuteczne w odciąganiu wyborców od PiS”. - Wyborcy PiS często oczekują zaakcentowania wartości konserwatywnych czy swojego patriotyzmu a tamte partie mają z tym poważnym problem – tłumaczy Gość Radia ZET.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego – wraz z lokalnymi działaczami – występowali na konferencji prasowej bez maseczek, Bosak odpowiada: - Staram się stosować do obowiązujących zarządzeń, ale na czas konferencji zdejmuję maseczkę i robi tak wiele polityków na świecie – m.in. obecny prezydent USA. - To jest kwadratura koła – uprawianie polityki na poziomie lokalnym i maskowanie swojej twarzy – komentuje polityk Konfederacji.

RADIOZET/MA