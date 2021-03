- Jest osobą, która robi dobre rzeczy dla Polski a my chcemy, żeby dobre rzeczy robić. Jest atakowany, bo jest z PiS – mówi Gość Radia ZET Marek Suski, pytany o to, czy prezes Orlenu stał się obciążeniem dla rządzących.

- Jak oceniamy jego działalność, jest osobą skuteczną, jest sprawnym managerem. Obroty i dochody spółki wzrosły wielokrotnie – zaznacza poseł PiS. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy będzie dymisja Daniela Obajtka, jej gość odpowiada, że „jest badana sprawa, czy rzeczywiście zarzuty są prawdziwe, ale na razie to chyba parówki podadzą się do dymisji, bo to największy skandal, jaki opozycja znalazła”. - Jeśli jest jakiś człowiek związany z PiS i osiąga sukcesy, jeszcze do tego, to skandal, że syn malarza i krawcowej jest teraz taki bogaty, a nie jest synem żadnego ubeka, esbeka, nikogo z WSI, bada się jego brata, rodziców… - wylicza Suski. Jego zdaniem „wściekły atak” na prezesa Orlenu związany jest z tym, że Obajtek „broni polskich interesów”. - Atak na to, że ktoś, kto zarabia miliony, kupił sobie za milion złotych mieszkanie… Jak pamiętam mieszkanie Julii Pitery po 214 złotych za metr, to wtedy pisano, że pani minister ma kłopoty – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o to, czy prezes Obajtek może spać spokojnie, Marek Suski odpowiada: - Nie sądzę, żeby spał spokojnie. - Po takim ataku trudno spać spokojnie. Ale ten atak jest absurdalny – dodaje polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Suski o przejściu posłanki Lewicy do Porozumienia: Lewica przechodzi kryzys. Gowin jest bardziej na lewo niż PiS i dużo bardziej niż ta partia Ziobry

- Jakoś, jak widać, siedzę i nie padłem z wrażenia – mówi Gość Radia ZET Marek Suski, pytany o Monikę Pawłowską, która przeszła z Lewicy do Porozumienia. Zdaniem wiceszefa klubu PiS Lewica przechodzi dziś kryzys. - Miller wychodzi, kłócą się. Jak rozmawiamy na korytarzu z różnymi osobami z Lewicy to tam jest wyraźny rozdźwięk. Starzy towarzysze krytycznie oceniają nową, młodą Lewicę, która jest bardzo ideologiczna tylko w jednym kierunku – komentuje Suski. Dodaje, że część ludzi jest za tym, żeby zająć się ważnymi dla Polski sprawami, a nie wojnami ideologicznymi wewnątrz samej Lewicy. - Wylał się hejt straszliwy. Jak z PiS przechodzą osoby gdzieś indziej – jest to dobra decyzja. Jak jakaś osoba z Lewicy przechodzi – jest wściekle atakowana – mówi Gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, w co gra Jarosław Gowin decydując się na taki transfer, Marek Suski odpowiada, że wicepremier buduje centrową grupę. - Sądzę, że próbuje budować swoje ugrupowanie, bo jest bardziej na lewo niż PiS i dużo bardziej, niż ta partia Zbigniewa Ziobry – komentuje poseł PiS.

- Rząd apeluje o ograniczenie i jest też ograniczenie na metr kwadratowy. Kościoły są dużymi budynkami i niewielka liczba osób w odległości nie stanowi zagrożenia – mówi Gość Radia ZET Marek Suski, pytany w internetowej części programu o to, dlaczego kościoły pozostają otwarte. - Nie słyszałem o wydarzeniach, które byłyby związane z kościołem i zakażeniami. Raczej to te strajki, na których pluje się na siebie, roznosząc zarazę. W kościele nikt na nikogo nie pluje – komentuje poseł PiS. Suski dodaje, że „tam się ludzie przecież nie całują ze sobą tylko siedzą w odległości”.

- Zbliżamy się do punktu, w którym mogą wystąpić problemy, ale np. w Radomiu uruchamiamy szpital tymczasowy, żeby nie było sytuacji, jak w innych krajach, że nie było miejsc w szpitalach – mówi Gość Radia ZET . Dopytywany o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, członek Rady Doradców Politycznych Mateusza Morawieckiego odpowiada: - Nie rekomendowałbym premierowi wprowadzenia takiego stanu. Zaznacza, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiąże się z „licznymi i dotkliwymi ograniczeniami”. - Wymaga dużo dłuższych procedur i odwieszanie, zawieszanie byłoby wielkim kłopotem – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Koalicja z Kukiz'15? "Jest to możliwe"

- Myślę, że taka możliwość jest. Nie ma zakazu zawierania koalicji w Polsce, więc to też jest możliwe – mówi Gość Radia ZET Marek Suski, pytany przez słuchacza o koalicję PiS-Kukiz’15. Wiceszef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że „nie widzi problemu”. - Jeżeli ktoś chce służyć Polsce i uważa, że wzmocnienie dobrej zmiany jest słuszne, to zapraszamy – komentuje. Dopytywany o postulaty Pawła Kukiza, Marek Suski odpowiada, że „można się [nad nimi – red.] zastanowić.

Szef Rady Programowej Polskiego Radia był również pytany o to, jaki ma pomysł na uzdrowienie „Trójki”. - Mam koncepcję, żeby to był program bardziej przyjazny, muzyczny, rozrywkowy, który przyciąga słuchacza, bardziej młodzieżowy, jak kiedyś była Trójka – zapowiada Suski.

Dopytywany o to, dlaczego Jarosław Gowin – jak mówił w rozmowie z Rzeczpospolitą – ma zamknięte drzwi do mediów publicznych, Gość Radia ZET odpowiada, że nic mu na ten temat nie wiadomo. - Na najbliższym posiedzeniu będę mógł zapytać panią prezes radia, czy takie ustalenia mają miejsce – zapowiada polityk PiS. - Może to tęsknota za częstym występowaniem w mediach? Może czuje, że za rzadko występuje? Ale co ja mogę na to poradzić? – komentuje Marek Suski.

Komisja Macierewicza? - Myślę, że za chwile prace zostaną ujawnione. Jest przygotowanie, żeby przedstawić sprawozdanie. Komisja działa w trudnych warunkach, Rosja wciąż nie chce nam wydać wraku, który był niszczony, przemalowywany, cięty na kawałki – komentuje Marek Suski.

Dopytywany o wpis Donalda Tuska na Twitterze, że „wykorzystują tragedię smoleńską by przykryć brudy Obajtka”, polityk PiS odpowiada: - Uderz w stół a nożyce się odezwą. - To hańba, co zrobił Tusk, jak postępował w przypadku przygotowań do wizyty w Smoleńsku, jak później traktował rodziny – komentuje.

"Ministrowie rządu nie powinni się tak zachowywać. To bardzo zły przykład"

Wiceminister Warchoł chodzi bez maseczki i organizuje zgromadzenie? - Nie powinien się tak zachowywać. Jeżeli będzie w tej sprawie jakaś procedura, to myślę, że może ponieść karę. Choć chyba ma immunitet więc policja może nie móc wręczyć mandatu – komentuje poseł PiS. Dodaje, że to „bardzo zły przykład i tak nie powinni się zachowywać ministrowie rządu”. Suski zaznacza, że kandydatura Warchoła w Rzeszowie zaskoczyła PiS „niemile”.

RADIOZET/MA