Michał Dworczyk: Premier bez maseczki w kinie? To był pokaz prywatny

- Jak pani wynajmie sobie ze znajomymi salę kinową to też nie będzie pani musiała zakładać maseczki – dodaje szef Kancelarii Premiera. Dworczyk zaznacza, że gdyby wspólnie z premierem wybrał się w „normalnym trybie” do kina, nie zasłaniając ust i nosa, to powinni oni zapłacić mandaty. – A to był pokaz prywatny. Od trzydziestu do kilkudziesięciu osób – komentuje. Szef KPRM zapewnia, że wcześniej Mateusz Morawiecki „cały dzień poruszał się w maseczce w miejscach publicznych”.

"Jest pełna deklaracja pomocy ze strony rządu"

Pytany o to, czy rządzący pomogą w usuwaniu skutków awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, gość Radia ZET zapowiada, że „jest pełna deklaracja pomocy ze strony rządu”. - Ale żeby móc otrzymać pomoc, to trzeba powiedzieć co jest potrzebne. Władze Warszawy muszą się dookreślić. Czekamy na decyzję prezydenta Trzaskowskiego – dodaje Michał Dworczyk. - Zostały już przekazane dokumenty dotyczące budowy poprzedniego rurociągu alternatywnego. Miasto poprosiło o plany, przekazaliśmy je plus jest deklaracja wykorzystania rur do budowy tego bypassu – tłumaczy szef Kancelarii Premiera. Podkreśla jednocześnie, że mamy do czynienia z kolejnym bardzo poważnym problemem ekologicznym w Warszawie. - Według mojej wiedzy nie zostały wykonane rekomendacje i wytyczne Wód Polskich – komentuje gość Beaty Lubeckiej. - Niezależnie od tego, co się zdarzyło, to władze miasta nie potrafiły zapobiec kolejnej awarii. To bardzo poważne oskarżenie pod adresem władz Warszawy – dodaje polityk.

Szef KPRM o początku roku szkolnego: Wszyscy trochę się obawiamy, ale nie ma przesłanek do nierozpoczynania nauki

- Wszyscy się dziś trochę obawiamy. Tylko ludzie bez wyobraźni nie obawiają się niczego – mówi gość Radia ZET Michał Dworczyk, pytany w internetowej części programu o stacjonarny początek roku szkolnego. Szef KPRM zapewnia jednocześnie, że „nie ma żadnych przesłanek, które powodowałyby, że nie należy rozpoczynać nauki”. - Ta decyzja była wypracowana w oparciu o rekomendacje lekarzy, ekspertów, wirusologów i praktykę, z którą mamy do czynienia w Europie. Kraje, w których jest większy przyrost zakażeń też uruchamiają szkoły w trybie stacjonarnym – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej. Dworczyk zaznacza, że oczywiście nad dziećmi trudno zapanować, ale od tego są właśnie dyrektorzy szkół i samorządy, żeby „dostosować rozwiązanie do każdego indywidualnego przypadku”. Dopytywany o zamykanie szkół w konkretnych strefach, szef Kancelarii Premiera odpowiada, że „taki koncert życzeń jest niepoważny”. - Jeżeli lekarze i eksperci stwierdziliby, że sytuacja wymaga zamknięcia szkoły, przedsiębiorstwa czy iluś placówek to rząd będzie brał te decyzje pod uwagę. To nie politycy powinni podejmować tu decyzje, tylko eksperci i lekarze – zapowiada gość Radia ZET.

Cięcia w budżetówce? "Administracja państwowa nie może być grupą wyjętą poza nawias ogółu społeczeństwa"

Pytany o cięcia w budżetówce, Michał Dworczyk odpowiada, że właśnie rozpoczyna konsultacje z ministrami, bo nie chce przyjmować „decyzji mechanicznych”. - Administracja państwowa nie może być grupą wyjętą poza nawias ogółu społeczeństwa. Musimy w solidarny sposób odnaleźć się w tej sytuacji – podkreśla szef KPRM.

Dworczyk: Urlop był Szumowskiemu bardzo potrzebny

Łukasz Szumowski na hiszpańskiej wyspie? - Ministrowi Szumowskiemu urlop był, po ostatnich miesiącach, bardzo potrzebny. Był to najbardziej zaangażowany w walkę z pandemią przedstawiciel rządu – komentuje gość Radia ZET.

"Jest to związane z napięciami"

Pytany o to, dlaczego prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nie ma prawa głosu podczas obchodów rocznicy wybuchu II WŚ, polityk odpowiada: - Mogę się domyślać, że jest to związane z napięciami. - W interesie wszystkich, niezależnie od barw politycznych, jest to, żeby takie uroczystości były obchodzone godnie, bez żadnych napięć – dodaje.

