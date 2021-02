- Nie można lekceważyć tego, co dzieje się u naszych sąsiadów. Nie można zamykać oczu. Będziemy musieli podjąć jakieś decyzje w tej sprawie – mówi Gość Radia ZET Michał Dworczyk pytany o powrót obostrzeń.

- Mam nadzieję, że nie będą potrzebne jakieś restrykcyjne zmiany, ale z jakimiś zmianami w przepisach należy się liczyć – zapowiada pełnomocnik rządu ds. szczepień. Minister dodaje, że w tym tygodniu zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i zdecyduje, w jakiej formule wrócą obostrzenia. Dlaczego otwierano gospodarkę tuż przed trzecią falą pandemii? - Presja na otwieranie poszczególnych gałęzi była bardzo duża, presja mediów również. Premier, ogłaszając informację na temat poluzowania przepisów, mówił, że jest to próba na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach podsumowanie i analiza – komentuje Michał Dworczyk. Dopytywany przez słuchacza o to, czy rząd przedstawi harmonogram otwierania poszczególnych branż, polityk ocenia, że na tym etapie jest to niemożliwe, bo nie wiadomo, jak będzie się rozwijała pandemia.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy prezydent powinien wyjeżdżać na narty w środku pandemii, szef Kancelarii Premiera odpowiada: - Nie wiem, czy był na nartach, nie wiem, jak długo przebywał, ale na pewno nie łamał żadnych przepisów. Dodaje, że Andrzej Duda na pewno nie złamał też reżimu sanitarnego, w którym wszyscy musimy funkcjonować. Rząd apeluje o powściągliwość a prezydent jedzie na narty? - To już czysty populizm. Postulujemy wszyscy, żeby przestrzegać przepisów sanitarnych, żeby przestrzegać reżimu i to powinni robić politycy, dając przykład postępowania innym – komentuje Gość Radia ZET.

Dworczyk: Szef wrocławskiego IPN-u powinien podać się do dymisji

- Oczywiście każdy ma prawo do popełniania błędów, ale wydaje się, że przeszłość tej osoby jest taka, że nie powinien pełnić funkcji, którą dziś pełni – mówi w Radiu ZET Michał Dworczyk, o szefie wrocławskiego IPN-u Tomaszu Greniuchu. Szef Kancelarii Premiera podkreśla, że nie można stygmatyzować ludzi i uważać, że w ogóle powinni być wykluczeni z jakichkolwiek działań, natomiast rzeczywiście tego stanowiska, osoba z takimi doświadczeniami nie powinna zajmować. – Taka osoba powinna zrobić w tym momencie krok w tył i nie powinna pełnić funkcji szefa wrocławskiego IPN-u – ocenia Gość Radia ZET. Greniuch sam powinien podać się do dymisji? - Tak byłoby najlepiej na instytucji i sprawy – uważa Dworczyk. Jego zdaniem byłoby to z korzyścią i dla instytucji, i dla wizerunku Polski.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o władze IPN-u, jej gość nie chce ich oceniać, bo uważa, że osoby, które podejmowały w tej sprawie decyzję, być może nie miały pełnej wiedzy nt. wcześniejszych działań Tomasza Greniucha. Minister podkreśla, że „wszyscy popełniamy błędy”.

"Zakaz noszenia przyłbic znajdzie się najprawdopodobniej w przepisach. Wszyscy będziemy musieli nosić maseczki"

Obowiązek noszenia chirurgicznych maseczek? - Jeśli chodzi o typ maseczek, według mojej wiedzy to będzie funkcjonowało na zasadzie zalecenia a nie obowiązującego prawa – mówi Michał Dworczyk w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywany o zakaz noszenia przyłbic i szalików, szef Kancelarii Premiera komentuje, że „najprawdopodobniej znajdzie to odzwierciedlenie w przepisach regulujących obowiązek zasłaniania ust i nosa”. – Wszyscy będziemy musieli nosić maseczki – podkreśla minister. Dworczyk zaznacza, że wirus mutuje, pojawiają się kolejne odmiany i rząd musi odpowiadać na bieżącą sytuację.

Szczepionki spoza UE? - My analizujemy możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych szczepionek, poza wynegocjowanymi w ramach kontraktu UE, ale te sprawy są bardzo trudne. Dziś wszyscy starają się dokonać zakupu szczepionek - mówi pełnomocnik rządu ds. szczepień. Michał Dworczyk dodaje, że na razie jest za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach. Rosyjska szczepionka? – Na razie nie analizujemy jej zakupu – odpowiada gość Beaty Lubeckiej. Chińska szczepionka? - Warto obserwować i analizować wszystkie działania, ale nie ma żadnych decyzji z polskiej strony – mówi minister.

Pytany przez słuchacza o to, kiedy będą szczepione osoby z przedziału 65-70 lat, pełnomocnik rządu komentuje, że w II kwartale. - Zgodnie z rekomendacjami takie osoby powinny być szczepione Moderną i Pfizerem a te szczepionki są już zarezerwowane przez seniorów do końca i kwartału – wyjaśnia. Dworczyk tłumaczy, że w II kwartale tego roku zostaną uruchomione zapisy na nowe terminy i będą one przeznaczone „dla osób i powyżej 70 roku życia, którym nie udało się zapisać w I kwartale i dla osób pomiędzy 65 a 70 rokiem życia”.

RADIOZET/MA