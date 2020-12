Minister zdrowia podkreśla, że rządzącym zależy przede wszystkim na przekazywaniu bardzo rzetelnej wiedzy nt. szczepień. -Przeprowadziliśmy badania, monitorujemy różne analizy i generalnie wydaje się, że głównym argumentem, który ma przekonać wszystkich do szczepień jest podawanie rzetelnej wiedzy – tłumaczy Gość Radia ZET. Dopytywany o badania, które wskazują, że do szczepień najbardziej zachęciłaby gotówka, szef resortu zdrowia odpowiada, że rząd takiego rozwiązania nie przewiduje.

Powrót do normalnego życia? - Nie lubię gdybania, ale żeby efekt odporności populacyjnej się pojawił, to mówi się o 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych, czyli ok. 15 mln Polaków. Raczej nie damy rady zaszczepić do lata – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Dodaje, że „w miarę prawdopodobnym scenariuszem jest jesień”. - Ale to byłoby bardzo ambitnym celem, gdyby udało się to zrobić – mówi Niedzielski.

Adam Niedzielski o zmutowanym koronawirusie: Bardzo niskie prawdopodobieństwo, że nie ma go w Polsce

- Prawdopodobieństwo, że go tutaj nie ma jest bardzo niskie – mówi Gość Radia ZET Adam Niedzielski, pytany o to, czy zmutowany koronawirus dotarł już do Polski. - Poprosiłem przez Agencję Badań Medycznych, żeby wprowadzić w Polsce badania sekwencjonowania wirusa, które pozwalają wskazać z jaką mutacją mamy do czynienia – dodaje minister zdrowia. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, kiedy będziemy mieli informację nt. obecności nowego szczepu w Polsce, Gość Radia ZET odpowiada, że badania mają ruszyć za kilka dni, po nowym roku.

