Dopytywana o brak wsparcia dla tych, którzy zdecydują się otworzyć biznesy, mimo obostrzeń, Semeniuk odpowiada: - My nie straszymy, chciałam podziękować przedsiębiorcom. - To opozycja straszy – dodaje wiceminister. Kontrole sanepidu i policji? - Ja bym tego nie nazwała wlepianiem mandatów tylko dbałością o to, żeby prawo było przestrzegane – komentuje Gość Radia ZET. - My, jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jesteśmy adwokatem przedsiębiorców więc tam, gdzie się da, poszerzamy ich możliwości wsparcia – mówi wiceszefowa resortu.

Pytana przez Beatę Lubecką o to, kiedy pierwsze pieniądze trafią do przedsiębiorców związanych z turystyką, ubiegających się o wsparcie, Olga Semeniuk odpowiada, że rozporządzenie jest gotowe i jutro zajmie się nim rząd. - Mam nadzieję, że w ciągu kilku/kilkunastu dni środki będą na kontach przedsiębiorców – zapowiada.

Ile chętnych zgłosiło się po wsparcie? - Powyżej 50 tys. wniosków złożonych na małą dotację 5 tys. złotych – mówi Gość Radia ZET i zaznacza, że jednorazowe wsparcie, planowane na listopad, zostało przedłużone na grudzień i styczeń. Semeniuk dodaje, że „bardzo dużym popytem” cieszy się dopłata do kosztów stałych pracownika zatrudnionego na umowę o pracę czy zlecenie - 2 tys. złotych. - Dialog z przedsiębiorcami funkcjonuje i ma się dobrze – podkreśla wiceminister rozwoju.

Olga Semeniuk o otwarciu galerii handlowych: Będziemy rekomendowali. Wesela? Jeszcze chwilę musimy wytrzymać

- Lockdown zakończy się wtedy, kiedy Narodowy Program Szczepień będzie w szerokim procesie, łańcuch europejskich dostaw szczepionek będzie jeszcze bardziej wydajny, kiedy będzie ustabilizowana liczba zachorowań w kraju – mówi Olga Semeniuk w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Galerie handlowe na początku? - Będziemy to rekomendowali z premierem Gowinem, ale decyzję podejmuje Rada Ministrów – podkreśla wiceminister rozwoju. Dopytywana przez słuchacza o branżę weselną, Semeniuk odpowiada: - Jestem osobiście tym tematem bardzo mocno zainteresowana. Dodaje, że rządzący rozumieją skalę problemu, ale „musimy jeszcze chwilę wytrzymać”, bo żyjemy w „trybie awaryjnym”. Co ze stokami? - Po pierwsze: 10-14 dni od momentu zakończenia ferii na diagnozę sytuacji epidemicznej. Po drugie: instrumenty wsparcia dla gmin, dot. obszarów turystycznych. Po trzecie: taką decyzję podejmuje Rada Ministrów – komentuje Gość Radia ZET.

Skąd rząd bierze dane, które decydują o zamknięciu siłowni czy basenów? - Bierzemy to z autopsji, funkcjonowania wirusa, z badań międzynarodowych, doświadczenia rady epidemicznej przy premierze – wylicza gość Beaty Lubeckiej.

Wiceminister rozwoju była również pytana o to, czy otrzymała w 2020 roku premię lub w tym roku za ubiegły rok. - Absolutnie nie otrzymałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia ani premii. Żaden z ministrów i wice takiej premii nie otrzymał. Solidarnościowo, żyjemy w takim trybie, w którym każda złotówka się liczy – mówi Semeniuk.

RADIOZET/MA