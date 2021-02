- Została nominowana przez człowieka o gołębim sercu - ministra Ziobro - i tyle. Widać, że bardzo ważny jest pewien splendor i celebracja tego stanowiska – dodaje polityk. Jego zdaniem komisja już dawno powinna zacząć działać. - Gdybym miał jakiś wpływ na politykę Kościoła, chciał czynić dobro i oczyścić się z zarzutów, uderzyć się w pierś za bezeceństwa, to mamy teraz okres postu i Kościół powinien wszystkie grzechy z siebie wyrzucić – uważa Paweł Kukiz. Dodaje, że komisja powinna być przygotowana do jak najszybszego podjęcia działań. - Potencjalni winni mogą tak, jak Dymer, po prostu uciec do piekła przed odpowiedzialnością – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Paweł Kukiz o rządzie: Nie mogę ich całkowicie potępiać

- Jest trochę za dużo anarchii w działaniach rządu, ale nie mogę ich całkowicie potępiać, bo podobne problemy są na całym świecie. Cały świat zaskoczony jest skalą zarazy – mówi o walce z pandemią Gość Radia ZET Paweł Kukiz. Dodaje, że jako obywatel, postępowanie rządu ocenia „ani dobrze ani źle”. - Generalnie myślę, że nie ma dramatu, w porównaniu z innymi państwami, ale pewne rzeczy można było zrobić lepiej – komentuje lider Kukiz’15. Podkreśla, że jego ugrupowanie od samego początku zwracało uwagę, żeby wprowadzić obostrzenia lokalne.

Pawła Kukiza zaskakują również i wypowiedzi ministra zdrowia, i niefrasobliwość Polaków. – Ja nie widzę jakiegoś problemu czy strasznego ataku na wolność w sytuacji, kiedy trzeba nosić maseczki – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką. Dodaje, że noszenie maseczki nakazuje mu nie jakieś rozporządzenie tylko zdrowy rozsądek. - Mieliśmy w rodzinie od jakiegoś czasu problemy zdrowotne i byliśmy zmuszeni do używania środków dezynfekujących i maseczek, dlatego może łatwo mi się mówi, bo to dla mnie norma – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o to, dlaczego dopiero teraz rząd wprowadza zakaz noszenia samych przyłbic, choć wcześniej były one w porządku, Kukiz ocenia, że to są „absurdy, na których ktoś przy okazji zarabia”. - Najpierw zarobiono na przyłbicach, teraz ta osoba przerzuci się na odpowiedniego rodzaju maseczki i jakoś się kręci – komentuje polityk.

Kukiz: Namawiają nas do współpracy przy ich projektach. Wejdę w koalicję, jak dostanę gwarancję realizacji moich postulatów

- Do współpracy przy ich projektach – odpowiada Gość Radia ZET Paweł Kukiz, pytany w internetowej części programu o to, do czego namawia go PiS. Dopytywany, czy prezes lub inny polityk partii rządzącej zrobił krok w kierunku przyłączenia się Kukiz’15 do Prawa i Sprawiedliwości, odpowiada: - Tak, jakieś ruchy są wykonywane, oczywiście, ale nie na zasadzie przyłączenia się. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że wejdzie w koalicję z PiS, jak będzie miał gwarancję realizacji jego postulatów, „co jest raczej mało prawdopodobne, ale być może…”.

Wspólne listy z Porozumieniem Jarosława Gowina? - Często rozmawiamy. Jeśli nadarzyłaby się taka sytuacja, że sojusz z Gowinem mógłby doprowadzić do realizacji postulatów, to jak najbardziej – komentuje Paweł Kukiz. Dodaje, że gdyby taka okazja nadarzyła się z SLD, to poszedłby z Sojuszem.

Paweł Kukiz: Gdyby udało się wprowadzić moje postulaty – nie wiem, czy startowałbym w kolejnych wyborach

- Czekam na to, co się zdarzy. Obserwuję sytuację. Ale gdyby udało się wprowadzić moje postulaty: JOW-y, referenda, ust. antykorupcyjną i sędziów pokoju, to nie wiem, czy w ogóle bym startował w kolejnych wyborach – mówi Gość Radia ZET Paweł Kukiz, pytany w internetowej części programu o to, czy wystartuje w kolejnych wyborach samodzielnie czy w koalicji. Dopytywany o partię K’15, którą zarejestrował, polityk odpowiada, że jest mu potrzebna tylko jako narzędzie. - Partie w Polsce są uprzywilejowane a inne formuły są dyskryminowane i mają pod górkę. Przeliczyłem się. Naiwność artysty – komentuje. Dodaje, że obecnie w K’15 jest kilkadziesiąt osób.

Pytany o sytuację artystów w dobie pandemii i wsparcie od państwa, Paweł Kukiz odpowiada, że „pod górę ma 90 proc. muzyków z drugiej linii, którzy pracują na celebrytów, gitarzystów, perkusistów, basistów itd.” - A celebryci nie dość, że dostali wsparcie, to kontestują sytuację, pisząc z Zanzibaru krytyczne uwagi dot. PiS czy władzy – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem muzycy wiele nie dostaną, bo skazani są na łaskę celebrytów.

"Demokracja reglamentowana"

Pierwsza prezes SN składa do TK wniosek o dostępie do informacji publicznej? - Mam wrażenie, że to będzie podobne „przysłużenie się” do przysłużenia się władzy TK, z ogłoszeniem wyroku ws. aborcji – komentuje Kukiz. - Obywatele coraz bardziej stają się świadomi i coraz bardziej zdają sobie sprawę, że nie do końca mamy do czynienia z pełną demokracją. To demokracja reglamentowana, ew. partyjna. Na pewno nie jest obywatelska – uważa polityk.

Włamania na społecznościowe profile polityków? Paweł Kukiz odpowiada:

