Jego zdaniem Andrzej Duda „dokonał ogromnej promocji #hot16challenge2”. - Wyzwanie pana prezydenta do tego, żeby kolejne osoby się przyłączały, to będzie wymierne pewnie w setkach, jeżeli nie w setkach tysięcy złotych. Zainteresowanie akcją wzrosło przez zaangażowanie prezydenta – ocenia gość Radia ZET. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co autor miał na myśli pisząc „nie pytając cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły”, Mucha odpowiada, że nie rozmawiał z Andrzejem Dudą o tekście, ale spodziewa się, że to właśnie prezydent jest jego twórcą. Minister zaznacza, że „prezydent przywiązuje ogromną wagę do tego, żeby kierowane były coraz większe środki na służbę zdrowia”.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta: Odwołanie wyborów bez podstawy prawnej – to nie jest prawdziwa teza

- Prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że oczekuje, że Senat będzie pracował sprawnie. Nie uważam, żeby ta prośba była zanegowana czy odrzucona – mówi Paweł Mucha po spotkaniu Andrzeja Dudy z Tomaszem Grodzkim. - Prezydent apelował do marszałka Senatu, żeby pracować w sposób, który zapewni możliwość przeprowadzenia wyborów na podstawie dobrego prawa i w odpowiednim terminie – dodaje wiceszef Kancelarii Prezydenta. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego Andrzej Duda nie bił na alarm, kiedy wybory 10 maja zostały odwołane bez żadnej podstawy prawnej, Mucha odpowiada: - To nie jest prawdziwa teza, że odwołano wybory bez podstawy prawnej. – Było stanowisko PKW, odpowiedź na pismo marszałek Witek o braku możliwości przeprowadzenia wyborów – tłumaczy. Zdaniem ministra to naturalne, że liderzy większości parlamentarnej prowadzą rozmowy polityczne.

Pytany o to, kiedy prezydent dowiedział się o politycznym „dealu” Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, gość Radia ZET zapewnia, że „informację o komunikacie miał po debacie w TVP”. Prezydent tak, jak Polacy, dowiedział się po debacie o zmianie terminu wyborów? - Tak. Dlatego, że ostateczna rozmowa trwała w trakcie debaty – komentuje. Paweł Mucha dodaje, że Andrzej Duda o rozmowie liderów był informowany przez Mateusza Morawieckiego.

