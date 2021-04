- Jeżeli liczba zakażeń będzie rosła, to trzeba będzie to [zakaz przemieszczania się – red.] wprowadzić. Być może jeszcze przed świętami. Decydują w tej chwili 2-3 dni – zapowiada Gość Radia ZET, główny doradca premiera ds. walki z covid19 prof. Andrzej Horban.

Ekspert podkreśla, że rekomenduje szefowi rządu wprowadzenie takiego zakazu i godziny policyjnej. Prof. Horban tłumaczy, że jeżeli nie w całej Polsce, to takie rozwiązanie mogłoby być wprowadzone w województwach, w których sytuacja jest najgorsza. - Byłoby to kompromisowe wyjście z sytuacji. Ja nie mam wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach europejskich – ocenia Gość Radia ZET. - Jeżeli przypominam sobie zachowanie ludzi w I fazie epidemii, na wiosnę, kiedy udało nam się stłumić epidemię do bardzo niewielkich rozmiarów, to ulice były puste. I to jest odpowiedź – uważa krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Gość Beaty Lubeckiej ubolewa nad tym, że sporo ludzi nie przestrzega obostrzeń. - Jeżeli nadal widzi się osoby bez masek na twarzy, biegające po ulicy czy sklepie, jeżeli nadal jest podziemie organizujące imprezy – aż mi się wierzyć nie chce – na kilkaset osób, to włos na głowie się jeży – komentuje lekarz zakaźnik.

"Widzimy światełko, tylko daleko"

Prof. Andrzej Horban ocenia również, że „już poniekąd widzimy światełko w tunelu, tylko dość daleko”. - Sytuacja powinna poprawić się mniej więcej za 2-3 tygodnie, wtedy będzie spadek liczby zakażeń – mówi lekarz.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA