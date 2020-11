- Ostatnio czytałem dość interesujący wywiad pani Suchanow i pani Lempart. One same niespecjalnie wyglądają na kogoś, kto ma pomysł co z tym zrobić. Tym bardziej trudno, żebyśmy my wiedzieli co dalej ze Strajkiem Kobiet – mówi Gość Radia ZET, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

- Trwają podobno rozmowy z lekarzami rezydentami… Jeżeli ktoś w czasie szalejącej pandemii próbuje organizować strajk lekarzy, to na usta cisną się dość mocne określenia – komentuje polityk partii rządzącej.

"Doniesienia wyssane z palca"

Prezes PiS chciał, żeby policja używała siły wobec Strajku Kobiet? - Ja już nie takie doniesienia mediów słyszałem. Wczoraj celnie jeden z użytkowników Twittera określił, że zbrodnie Jarosława Kaczyńskiego, o których donoszą media, zawsze dzielą się na 2 rodzaje: przyszłe i te, do których nigdy nie doszło – komentuje Fogiel. Jego zdaniem informacje te są „wyssane z palca”.

Fogiel: Jeżeli dowódcy policyjni uznali, że jest to właściwe, to ja tu nie dyskutuję

Użycie policyjnych pałek, wobec strajkujących przed MEN? - Policja to formacja państwowa, która ma prawo, w sytuacjach, które tego wymagają, użyć środków przymusu bezpośredniego. W tym wypadku demonstracja była, jak sądzę, nielegalna. Blokowano ruch uliczny – mówi Gość Radia ZET Radosław Fogiel, pytany o wczorajszy protest Strajku Kobiet, który żąda odwołania Przemysława Czarnka. - Jeżeli dowódcy policyjni uznali, że jest to właściwe, to ja tu nie dyskutuję – dodaje wicerzecznik PiS.

"Protesty łamią regulacje"

Dopytywany przez Beatę Lubecką o szefa stołecznej policji, który miał nakazać siłowe usuwanie protestujących z ulic [informacja Onetu – red.], polityk odpowiada: - Szef policji mówi tam o konieczności przywracania porządku i przestrzegania prawa. - Nie wydaje mi się, żeby przywracanie przestrzegania prawa było czymś nagannym – ocenia Fogiel. Gość Radia ZET podkreśla, że obowiązują nas regulacje a protesty te regulacje łamią. - Trudno dziwić się, że policja stara się ustalić dane organizatorów takiego protestu – dodaje.

Radosław Fogiel o Marszu Niepodległości: Doceniam, ale się nie wybieram

- Organizatorzy Marszu Niepodległości wykazali się dużą odpowiedzialnością, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń i za to należy im się podziękowanie i apel do wszystkich uczestników, żeby też tę odpowiedzialność wykazywali – mówi Gość Radia ZET Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS podkreśla, że docenia działania organizatorów, które mają zminimalizować ryzyko epidemiczne. - Ale myślę, że nie ma potrzeby, żebym ja dokładał swoją cegiełkę do tego. Będę świętował w inny sposób – odpowiada, pytany o to, czy weźmie udział w zmotoryzowanym marszu. - Dobrze, że Marsz Niepodległości jest w tej formie i nikomu nie bronię, ale ja zostaję w domu – podkreśla gość Beaty Lubeckiej.

RADIOZET/MA